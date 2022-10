Qué pasó con la vecina de Jeffrey Dahmer tras el arresto

Tal como se muestra en “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, la serie original de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, Glenda Cleveland fue la vecina del “Carnicero de Milwaukee” que en varias oportunidades denunció estas situaciones pero que una y otra vez fue ignorada por la Policía.

Jeffrey Dahmer y Glenda no vivían en el mismo edificio, como muestra la serie. No obstante, sí en un edificio adyacente, desde donde ella fue testigo de varios incidentes que la motivaron a llamar a las autoridades. Incluso intentó comunicarse con el FBI, pero no consiguió nada.

El 27 de mayo de 1991, la hija y sobrina de Glenda Cleveland vieron a Konerak Sinthasomphone (14) escapando del apartamento de Jeffrey Dahmer, pero cuando dos policías aparecieron, el asesino en serie les hizo creer que se trataba de su amante.

Jeffrey Dahmer, el asesino más popular de Netflix. (Web)

Pese a la insistencia de Cleveland, los oficiales no se molestaron en confirmar la versión de Dahmer y, para sorpresa de las mujeres, escoltaron al adolescente de vuelta al cuarto de Jeffrey, donde finalmente fue asesinado.

Qué ocurrió con Glenda Cleveland, la vecina de Jeffrey Dahmer, luego del arresto

Tras la detención de Jeffrey Dahmer, en julio de 1991, Glenda Cleveland decidió quedarse a vivir en su apartamento de la calle 25 de Milwaukee hasta el año 2009, desde donde cuidó a sus nietos mientras era reconocida como una heroína local.

La vecina de Jeffrey Dahmer fue quien alertó a la policia.

Cómo y cuándo murió Glenda Cleveland, la vecina de Jeffrey Dahmer

En 2009, Glenda se mudó a casi dos kilómetros de distancia entre la calle 32 y Wisconsin, donde fue encontrado su cuerpo el 24 de diciembre de 2011. Su deceso se dio por causas naturales, causada por una enfermedad cardíaca y presión arterial alta.