Qué pasó con Alberto Cormillot y por qué lo acusan de “misógino y gordofóbico”

Alberto Cormillot se presentó anoche en “La puta ama”, el ciclo de América que conduce Florencia Peña y sus palabras no pasaron desapercibidas. De hecho, en las redes lo criticaron con fuerza por su “discurso misógino y gordofóbico”.

Frente a las cámaras, el médico nutricionista habló sobre los cambios físicos y también emocionales que experimenta una persona que pierde muchos kilos pero al hacerlo, usó palabras no adecuadas.

“El ejemplo que yo doy es ‘la gordita de la familia’. Si sos una chica que pesa 120 a 130 en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero”, expresó e inmediatamente llamó la atención de todos.

“Si vos bajás 30, 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no? Eso puede parecer una discriminación pero eso así”, sumó Cormillot.

El repudio a Alberto Cormillot por sus comentarios en “La puta ama”

Después de que Alberto Cormillot diera sus ejemplos crueles, Twitter se llenó de mensajes donde distintos usuarios lo repudiaban. Entre ellos, la escritora y activista feminista María Florencia Freijo.

“Pone en el centro de su discurso misógino y gordofóbico, la mirada masculina como validación. A la par, dice que las mujeres gordas no pueden ser deseadas o amadas y NATURALIZA que te toquen en la oficina con intención sexuales. TREMENDO”, escribió en la red social.

“Cormillot dijo que si una ‘chica gordita’ (sic) es tocada en el hombro en la oficina será con intenciones de amistad, pero que si baja 40 kg ahí sus compañeros tendrán otra intención Pone la deseabilidad del otro como algo a lo que hay que aspirar”, compartió.

“Miren que yo soy cuidadosa con no poner palabras en la boca que el otro no dijo eh, pero esto no tiene segundas lecturas. Se los dejo en crudo, sencillamente está mal. Vale recordar la cantidad de mujeres que por no ser hegemónicas no les toman la denuncias de violación o acoso”, escribió Freijo.

Como era de esperarse, el médico nutricionista se convirtió en tendencia casi todos los tuits estaban dedicados a él y a sus imprudentes palabras. “¿O sea que como soy gorda nadie me quiere co*er pero si fuera flaca sí?”, “Qué raro el viejo machista, nefasto y gordofóbico de Cormillot”, “Cormillot odia a la gente gorda, pero lo disfraza con su rol de profesional. En el mismo comentario metió gordofobia, acoso laboral y cosificación como algo anecdótico. BASTA DE ESTA GENTE EN MEDIOS”, entre otros.

Además, hubo quien cuestionó a Florencia Peña y a todos los que hacen el programa porque ninguno lo frenó ni cuestionó su discurso en vivo: “Que Cormillot haga un comentario gordoodiante no me sorprende, pero que Flor Peña y los demás no le paren el carro, los hace cómplices”.