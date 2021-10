¿Qué pasa si una persona mastica hielo? Esta es la razón por la que nunca deberías hacerlo

No deberías masticar hielo con los dientes bajo ninguna circunstancia, ¿Sabés por qué? Principalmente por que esta actividad es terriblemente mala para nuestros dientes, te hace más vulnerable al daño dental.

Masticar hielo de vez en cuando se ha vuelto un hábito. Un dentista reveló, por si había alguna duda, el por qué la actividad es terriblemente mala para nuestros dientes.

Para algunos esta es una actividad relajante, esencialmente para quienes experimentan sequedad en la boca. A otros les puede aliviar el estrés o ayudar con la relajación. Además las personas pueden masticar hielo para satisfacer los antojos porque el acto puede imitar la sensación de comer sin ingerir alimentos. Incluso puede masticar cubitos de hielo como un simple hábito.

¿Qué pasa si uno mastica hielo?

Hasta en algunos casos, masticar o triturar hielo puede indicar una deficiencia de hierro, esto es llamado pagofagia, aunque la razón no está clara.

¿Por qué es perjudicial masticar hielo?

Matthew Cooke, profesor de la Universidad de Pittsburgh, recomienda frenar la acción cuanto antes por su peligrosidad.

Según explica en un artículo para The Conversation y replicado por Gizmodo: “Si un diente llega a romperse o fracturarse al masticar hielo, es posible que se forme ‘una caries, un agujero, en ese diente’. La razón: los ácidos producidos por bacterias pueden penetrar la capa más blanda del diente, la dentina, mucho más fácilmente y causar caries. Y si ya tienes tapaduras o usas aparatos, masticar hielo te hace más vulnerable al daño dental”.

Cooke también ofrece en el artículo algunas formas para dejar de lado el hábito. La ideal es simplemente dejar de “consumir” hielo. “Si no está en tu vaso, no hay tentación”, dijo. Derretir los cubitos en la boca, “en lugar de triturarlos, intente mantenerlos en la boca y dejar que se derrita. De esta forma no se dañarán los dientes ni encías”.

Algunas otras opciones que añade son considerar alternativas más suaves o morder algo más saludable, y si nada de esto ayuda, “es posible que se requieran cambios en la dieta o un suplemento de hierro. Podría ser necesario concertar una cita con el médico”.