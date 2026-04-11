11 de abril de 2026 - 10:17

Qué pasa con las personas que anotan la lista del supermercado en papel y no en el celular: ¿ocultan algo?

Cada vez son menos las personas que eligen tomarse el tiempo de anotar a mano las compras de la casa, pero todas comparten un rasgo en su personalidad.

Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

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Por Alejo Zanabria

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Frente a las aplicaciones que organizan el carrito digital o los recordatorios automáticos del móvil, el papel sigue teniendo un poder simbólico y emocional que muchos no están dispuestos a abandonar. Esta costumbre no solo habla de nostalgia.

Según diversos estudios, escribir la lista de la compra en papel tiene beneficios cognitivos y emocionales que explican por qué algunas personas prefieren seguir utilizando papel. Además, detrás de este hábito hay rasgos de personalidad concretos que revelan una manera distinta de relacionarse con el entorno y con la tecnología.

Psicología
Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

Cómo son las personas que anotan la lista de la compra en papel

Las personas que optan por el papel suelen valorar los pequeños rituales del día a día. Escribir la lista se convierte en un momento de orden mental y de anticipación práctica. Según la American Psychological Association (APA), las rutinas que engloban la escritura manual ayudan a reducir el estrés y a reforzar la sensación de control, ya que permiten “externalizar” los pensamientos y verlos reflejados de forma concreta.

Psicología
Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

Además, hay un componente emocional. Muchas personas asocian este gesto con recuerdos familiares: madres o abuelos que apuntaban en un trozo de papel lo que había que comprar el sábado. Aunque es verdad que resulta raro ver a personas actualmente en el supermercado con un trozo de papel, puesto que lo anotamos todo en el móvil.

Rasgos de personalidad: la planificación y la calma

Desde el punto de vista psicológico, quienes apuntar la lista de la compra en papel suelen mostrar rasgos de organización, meticulosidad y planificación. Según la Escala de los Cinco Grandes Rasgos de la Personalidad (Big Five), tenderían a puntuar alto en “responsabilidad” y “estabilidad emocional”. Es decir, son personas que disfrutan del orden y encuentran placer en planificar.

También se observa en estas personas una inclinación hacia la calma y la atención plena. Mientras el móvil distrae con notificaciones y tentaciones, el papel ofrece un espacio sin interrupciones. Escribir implica detenerse unos segundos y enfocar la mente en una tarea concreta, lo que se relaciona con prácticas de mindfulness o atención consciente.

Psicología
Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

Las personas que eligen escribir a mano la lista de las compras comparten rasgos de la personalidad.

Curiosamente, el papel también se ha convertido en un símbolo estético y sostenible. Algunas personas eligen libretas recicladas o papeles reutilizables, integrando esta práctica en su estilo de vida responsable.

En ese contexto, un gesto tan cotidiano como escribir una lista de la compra en papel puede leerse también como una pequeña forma de coherencia ecológica.

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