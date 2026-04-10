10 de abril de 2026 - 12:50

La psicología dice que muchos adultos que hoy necesitan estar solos no se volvieron fríos, sino que pasaron demasiados años sintiéndose invadidos

Psicología. Estar a solas no siempre es distancia emocional. A veces es una forma de bajar la tensión, recuperar el control y poner un límite interno.

La psicología dice que muchos adultos que hoy necesitan estar solos no se volvieron fríos, sino que pasaron demasiados años sintiéndose invadidos (2)
Por Andrés Aguilera

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En varios casos, la necesidad de estar solo no nace de una falta de amor por los demás, sino de una historia larga de sobreinvasión emocional, poco margen propio y dificultades para sentirse realmente a salvo en presencia ajena.

En especial en adultos jóvenes, esa búsqueda de distancia puede funcionar como una respuesta de autorregulación, no como indiferencia.

La psicología dice que muchos adultos que hoy necesitan estar solos no se volvieron fríos, sino que pasaron demasiados años sintiéndose invadidos (3)

En otras palabras, la soledad no aparece solo como ausencia de vínculo: también puede convertirse en un recurso para desactivar irritación, ansiedad o sobrecarga emocional.

Eso cambia bastante la lectura. Porque cuando una persona busca quedarse sola después de sentirse exigida, invadida o saturada, tal vez no esté rechazando al mundo: tal vez esté tratando de volver a un estado de calma que en compañía no logra sostener.

El costo de crecer sin demasiado aire propio, según la psicología

Por otro lado, la evidencia sobre control psicológico parental va en una dirección que ayuda a entender este patrón. Un trabajo con adultos emergentes encontró que quienes percibían más control psicológico materno también reportaban más síntomas de ansiedad y mayores dificultades para regular sus emociones.

No se trata solo de padres estrictos o presentes: se habla de vínculos donde el mundo interno del hijo queda demasiado intervenido, opinado o moldeado.

La psicología dice que muchos adultos que hoy necesitan estar solos no se volvieron fríos, sino que pasaron demasiados años sintiéndose invadidos (1)

Cuando alguien crece con poco espacio psíquico propio, puede aprender a protegerse cerrando puertas hacia adentro y necesitando mucha más distancia para sentirse en eje.

El problema no es amar poco, sino haber tenido pocos límites

Vista así, la frase “necesito estar solo” toma otro sentido. En algunas personas, no expresa frialdad, sino fatiga relacional. No significa que no quieran a nadie, sino que asociaron el vínculo con exceso de acceso, demasiadas demandas o poca libertad emocional.

Y si estar con otros implicó durante mucho tiempo sentir que no había borde propio, la soledad puede empezar a vivirse como el único lugar donde nadie toca lo que no debería tocar.

Esta es una inferencia razonable a partir de dos hallazgos que se complementan: la soledad puede servir para regular emociones, y el exceso de control en vínculos tempranos se asocia con más ansiedad y peor regulación emocional después.

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