Si recordás estos 6 eventos de tu pasado, tenés una mente superior a la mayoría de las personas de 70 años

La psicología y la memoria son fascinantes. Según Farley Ledgerwood , autor de Global English Editing , ciertos recuerdos pueden indicar que nuestra memoria está más afilada de lo que creemos. Si tus abuelos o vos mismo recordás detalles de eventos claves de tu vida, puede que tu capacidad cognitiva esté en mejor forma que la de otras personas de tu edad.

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Con esta premisa , te dejamos los 6 recuerdos que, si los tenés bien guardados, indican que tu memoria está intacta.

Uno de los primeros recuerdos que muchas personas mantienen con detalles vívidos es el primer día de escuela . Ledgerwood explica que este tipo de memoria requiere un nivel impresionante de funcionamiento cognitivo.

Si podés recordar el color de tu mochila, el olor de los libros nuevos o la sensación de nervios previos a la clase, tu memoria está en excelente estado. Estos detalles son lo que muchos de nuestros abuelos no recuerdan, ya que la memoria episódica suele deteriorarse con la edad.

La psicología afirma que recordar estos momentos de tu vida afirman tener una memoria privilegiada.

La memoria espacial , como la de recordar cómo era la casa donde creciste, también es un indicador de una memoria aguda. Según Ledgerwood , si podés describir el diseño de la casa, el color de las paredes o cómo se sentía caminar por esos pasillos, tu memoria sigue funcionando a la perfección.

Los recuerdos de lugares físicos, especialmente de la niñez, a menudo se mantienen claros mucho después de décadas.

Primer encuentro con la tecnología

Si recordás el sonido de un módem de acceso telefónico o cómo te sentiste al jugar con la primera computadora, eso puede indicar que tu memoria está intacta.

Psicología La psicología afirma que recordar estos momentos de tu vida afirman tener una memoria privilegiada. Web

Ledgerwood menciona que, cuando los recuerdos se asocian con emociones fuertes, como la primera vez que usaste una nueva tecnología, tienden a ser mucho más nítidos. Esto es porque las emociones están procesadas en el mismo lugar del cerebro que la memoria: la amígdala.

Una decepción infantil

Las decepciones, especialmente durante la niñez, también se quedan grabadas en la memoria. Ledgerwood explica que momentos como perder tu juguete favorito o que no se concretara un paseo esperado pueden ser muy fáciles de recordar.

Este tipo de memorias emocionales son fundamentales, ya que permiten aprender y evolucionar con el tiempo, y si podés recordar estos momentos, tu memoria sigue siendo fuerte.

Tu primer mejor amigo

Las amistades infantiles son otro tipo de recuerdo que persiste a lo largo de los años. Según Ledgerwood, si podés recordar a tu primer mejor amigo, el nombre, la cara y los momentos compartidos, eso es un signo claro de que tu memoria episódica sigue intacta.

Psicología La psicología afirma que recordar estos momentos de tu vida afirman tener una memoria privilegiada. Web

Las interacciones sociales dejan huellas profundas, y si lográs rememorar esas experiencias, tu mente sigue muy activa.

Un momento que cambió tu vida

Los momentos trascendentales, como un cambio de ciudad o un evento importante en tu familia, son recuerdos que perduran. Según Ledgerwood, eventos que tuvieron un impacto profundo en tu vida dejan una marca indeleble en tu memoria.

Estos recuerdos, relacionados con emociones intensas, son más fáciles de acceder y son una señal clara de que tu memoria no ha perdido fuerza con el tiempo.