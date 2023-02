Qué grave enfermedad sufrió Ashton Kutcher y por qué se alejó del cine

El experimentado actor Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune, que le afectó la vista, el oído y el sentido del equilibrio. Si bien al principio no le prohibió ejercer su trabajo, con el tiempo se ha notado que sí.

Ashton, protagonista de éxitos como “Amigos con derechos” y “El efecto mariposa”, fue quien dio a conocer su situación.

Access Hollywood publicó esta confesión como parte de un episodio de “Running Wild with Bear Grylls: The Challenge”, un programa de National Geographic, donde participó Ashton Kutcher y en el que incidió sobre el “raro trastorno autoinmune que desarrolló”.

“Como hace tres años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, reveló Ashton Kutcher al aventurero Bear Grylls, conductor del programa.

Esta es la enfermedad que tuvo a mal traer a Ashton Kutcher

Tiempo después, Kutcher, través de su cuenta de Twitter, aclaró que se encuentra totalmente recuperado. Le tomó alrededor de un año reconstruir cada uno de sus sentidos de nuevo, explicó.

Ya de regreso al ruedo, el actor estadounidense se prepara para el estreno de “Tu casa o la mía”, al lado de Reese Witherspoon, una comedia romántica para la plataforma de streaming Netflix, ideal para mirar en este Día de San Valentín. Hace poco, Kutcher hizo un cameo en “That ‘90s Show”, spin-off de la sitcom que él encabezó a principios de los 2000 (”That ‘70s Show”).

Qué es la vasculitis de Ashton Kutcher

La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

Ashton Kutcher se siente afortunado de estar vivo y, a pesar de la experiencia, no deja que eso, ni ninguno de los desafíos de la vida, lo derriben. En cambio, la ve como oportunidades de crecimiento, asegura en el video de Access Hollywwod.