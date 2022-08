El extraño trastorno autoinmune que padece Ashton Kutcher que casi lo deja ciego

Ashton Kutcher habló, por primera vez, de la enfermedad autoinmune que le diagnosticaron y que le impidió ver, oír y caminar. El actor compartió el diagnóstico en un episodio del programa de National Geographic, Running Wild with Bear Grylls: The Challenge.

“Hace dos años, tuve una extraña y muy rara forma de vasculitis que me dejó sin visión, sin audición y sin equilibrio”, dijo Kutcher en el video compartido por Access Hollywood.

“Me llevó como un año volver a construirlo todo. No lo aprecias realmente hasta que desaparece, hasta que dices: ‘No sé si voy a poder volver a ver. No sé si voy a ser capaz de oír de nuevo, no sé si voy a ser capaz de caminar de nuevo. Tengo suerte de estar vivo”, reconoció el actor de “That 70 Show” y “El efecto mariposa”.

Después de que el clip se hiciera viral, Kutcher acudió a Twitter para aclarar la situación y dar una actualización sobre su salud.

“Antes de que haya un montón de rumores/charlas/lo que sea por ahí. Sí, tuve un raro episodio de vasculitis hace 3 años (un brote autoinmune) y tuve algunos problemas de audición, visión y equilibrio justo después. Me recuperé completamente. Todo bien. Sigo adelante. Nos vemos en el maratón de Nueva York de 2022 con Thorn”, tuiteó.

Thorn es una organización sin fines de lucro cofundada por el actor y pareja de Mila Kunis que trabaja para defender y cuidar a los niños de los abusos sexuales a través de la tecnología.

¿Qué la vasculitis?

Según la Clínica Barcelona, La vasculitis es una inflamación que provoca cambios en las paredes de los vasos sanguíneos como estrechamiento, oclusión o ensanchamiento lo que limita el flujo sanguíneo que puede dañar a los órganos y tejidos. Es una enfermedad poco frecuente que puede afectar a cualquier persona y grupo de edad.

Las vasculitis son enfermedades caracterizadas por la inflamación de los vasos sanguíneos de diferentes tipos (arteria, vena o capilar) y tamaños que pueden afectar a cualquier órgano o sistema del cuerpo (por eso se llaman sistémicas). Esta inflamación puede dañar la pared del vaso y ocluirlo (con la consiguiente isquemia o falta de riego del órgano afectado) o romperlo (hemorragia).

¿A cuántas personas afectan las Vasculitis?

Todas las vasculitis son consideradas enfermedades minoritarias, ya que afectan a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Las vasculitis más frecuente en la edad adulta en el mundo occidental es la arteritis de células gigantes, con una incidencia anual de entre 2-11 pacientes por 100.000 habitantes mayores de 50 años. La más frecuente en la edad pediátrica es la vasculitis por IgA que afecta anualmente a unos 10 casos por cada 100.000 habitantes menores de 15 años.