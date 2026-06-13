13 de junio de 2026 - 13:05

Hollywood copó las tribunas en la apertura del Mundial: todos los famosos que asistieron al espectáculo

Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Bill Gates y Anya Taylor-Joy fueron algunas de las celebridades que fueron a la inauguración del Mundial 2026 en Los Ángeles.

Tom Cruise y David Beckham disfrutaron juntos la apertura del Mundial en Los Ángeles.

Tom Cruise y David Beckham disfrutaron juntos la apertura del Mundial en Los Ángeles.

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Foto: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026 transformó al SoFi Stadium de Los Ángeles en una verdadera alfombra roja. Antes del debut de Estados Unidos frente a Paraguay, una multitud de celebridades de Hollywood, figuras del deporte, empresarios y dirigentes políticos se reunieron para presenciar uno de los eventos más espectaculares de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

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Por Emanuel Cenci
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Anya Taylor-Joy junto a su esposo, Malcolm McRae.

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El estadio, rebautizado temporalmente como Los Angeles Stadium para la competencia, fue escenario de una ceremonia que combinó música, entretenimiento y fútbol. La fiesta culminó con el triunfo de Estados Unidos por 4 a 1 sobre Paraguay en su estreno mundialista.

Todo Hollywood en las tribunas

El despliegue de estrellas no se limitó al escenario. Las cámaras captaron a numerosas figuras del cine y la televisión disfrutando del encuentro desde las tribunas.

Entre los asistentes estuvieron Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Tom Cruise, Brad Pitt, Anya Taylor-Joy, Owen Wilson, Halle Berry, Rob Lowe, Vince Vaughn, Jamie Foxx, Sofía Vergara, Hilary Duff, Paris Hilton y, Justin y Hailey Bieber.

Justin y Hailey Bieber.
Justin y Hailey Bieber.

Justin y Hailey Bieber.

También dijeron presente el creador de Star Wars, George Lucas; la modelo Barbara Palvin junto a su esposo, el actor Dylan Sprouse; y figuras de la televisión como Joey Graziadei y Tyler Cameron.

Figuras del mundo tecnológico, deportivo y político

Entre los invitados también se destacó el fundador de Microsoft, Bill Gates, mientras que el popular streamer IShowSpeed, una de las personalidades más seguidas de internet, fue otro de los protagonistas fuera del campo de juego.

Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

La presencia deportiva también tuvo nombres destacados. Asistieron el exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria, además de leyendas y figuras del deporte estadounidense como Kareem Abdul-Jabbar, Candace Parker, Alex Morgan, Norman Powell, Jaxson Dart, Puka Nacua, Derwin James y Cameron Dicker.

Tom Cruise y David Beckham fueron dos de las figuras más comentadas de la jornada, ya que fueron vistos en los alrededores del estadio firmando camisetas y fotografiándose con fanáticos antes del encuentro.

Beckham y Tom Cruise firmando autógrafos y tomándose fotos con los fans.
Beckham y Tom Cruise firmando autógrafos y tomándose fotos con los fans.

Beckham y Tom Cruise firmando autógrafos y tomándose fotos con los fans.

La entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos, Emma Hayes, siguió el encuentro acompañada por jugadoras actuales y exintegrantes del equipo nacional.

En el plano político estuvieron presentes el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau y el gobernador de California, Gavin Newsom. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump no asistió al estadio, aunque mantuvo una conversación telefónica con el seleccionado local antes del partido para desearle suerte en el torneo.

Un show al estilo Hollywood

La ceremonia comenzó con una banda de marcha y una serie de presentaciones musicales pensadas para reflejar la diversidad cultural de Los Ángeles. Sobre el techo del estadio, con capacidad para 70.000 espectadores, colgaban enormes letras doradas con la inscripción "FIFA", mientras artistas internacionales se subían en el escenario.

Entre los músicos que participaron estuvieron Future, Tyla, Anitta, Lisa -integrante del grupo de K-pop BLACKPINK- y Rema. El cierre estuvo a cargo de Katy Perry quien apareció minutos antes del ingreso de los jugadores al campo de juego.

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Show de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Show de apertura del Mundial 2026 en Estados Unidos.

Además, el actor Jason Sudeikis, reconocido por protagonizar la serie "Ted Lasso", encabezó un desfile de banderas que formó parte del espectáculo inaugural.

Con un despliegue de celebridades pocas veces visto en un evento deportivo, la FIFA convirtió la inauguración del Mundial 2026 en una gran vidriera global donde el fútbol compartió protagonismo con el espectáculo, la cultura pop y algunas de las figuras más reconocidas del mundo.

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