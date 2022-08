Así fue el violento casting de Ximena Capristo para ingresar a la primera edición de “Gran Hermano”

“Gran hermano” está buscando personas para su nueva edición por lo que muchos ex participantes están hablando de lo que fueron sus experiencias personales adentro de la casa más famosa del país. Como Romina Malaspina y Ximena Capristo quien reveló una situación violenta vivida durante el casting.

La actriz que estuvo en la edición del 2001 del programa diálogo con el programa radial “Todo pasa” y dijo cosas que jamás había contado. La mujer de Gustavo Conti, a quien conoció en “Gran hermano”, se sinceró y sorprendió a todos los oyentes.

Ximena Capristo en Gran Hermano

Ximena confió que la producción del reality fue hasta su casa a grabar y quien le tocó el timbre fue su ex, con quien no tenía una buena relación. Las cámaras nunca se apagaron y ella la pasó muy mal con todo lo que sucedió.

“Yo me había peleado un par de meses antes de ingresar. Pero el día que vinieron los del casting a grabar, porque ya me habían preseleccionado, cayó mi ex a casa. Fue una situación rarísima, horrible, que nunca la conté”, empezó a decir frente a los periodistas.

Ximena Capristo se fue enojada del móvil de "Informadísimos"

“Tenía un micrófono puesto. Estaba en mi cuarto contando mis sueños, de quien era yo, bla... Yo ya estaba adentro y me iban a abrir la valijita para decirme que había ingresado a la casa de GH. Fue ahí que cae mi ex y hubo un problemilla”, dijo.

Ximena Capristo en Gran Hermano

Mientras las cámaras estaban todavía en su habitación, la situación inolvidable ocurrió en la cocina: “Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Hubo insultos, cachetazo”.

“Yo no tenía un 144 para llamar en 2001. No existía en ese momento. Una cosa que quedó ahí y ahí decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil. Nos habíamos separado hace varios meses”, rememoró Capristo.

Gustavo Conti y Ximena Capristo, de gira por Córdoba con una comedia sobre la maternidad que parece escrita para ellos.

La “reina hot” quiere entrar a Gran Hermano y compartió en redes su picante casting

El nombre de Evelyn Heredia resonó fuerte en 2016 cuando se presentó como candidata a reina de la Vendimia de Ciudad y, durante su campaña, se filtraron fotos y videos eróticos de la joven, quien por eso fue catalogada como la “reina hot” y hasta fue noticia en medios nacionales.

Sin renegar de ese pasado, ya que vende contenido erótico para una aplicación, la mendocina decidió hacer uso de eso y de su historia para ingresar a Gran Hermano. La joven de 28 años quiere ingresar al reality de Telefe y compartió en TikTok su casting.

Desde la producción del programa abrieron la convocatoria y los postulantes deben enviar un video en el que exponen las razones por las que quieren entrar a la casa más famosa del país y por qué serían funcionales al reality.

Evelyn Heredia, la "reina hot" que quiere entrar a Gran Hermano.