De Ashton Kutcher a Ale Sanz, los famosos del mundo son hinchas de la selección argentina

Este domingo, Messi, Di María, el Dibu y el resto de la selección argentina de fútbol hicieron historia al consagrarse campeones del mundo, después de 36 años.

La última copa que ganó la Argentina fue en el 86 y muchos de los pibes que jugaron ayer no vivieron ese momento de gloria Ni Messi, que nació un año después.

Después de sufrir y sufrir en un partido que no era apto para pacientes cardíacos, los pibes dirigidos por Scaloni levantaron la copa en un estadio lleno de banderas argentinas.

El fútbol mueve pasiones. O lo amas o lo odias. No hay punto medio. No hay manera de haber vivido un partido como el de ayer sin palpitaciones o las manos húmedas. Era eso o no verlo.

Y el mundo lo vivió a la par nuestra. Nuestros hermanos de Bangladesh celebraron con todo y muchos famosos del mundo entero se sumaron a nuestra alegría.

ALE SANZ QUIERE NACIONALIDAD HONORÍFICA

El músico español siguió partido a partido el camino de la Selección argentina en esta copa del mundo y en sus tuits se pudo ver el fanatismo que tiene por nuestra camiseta.

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Este domingo, el autor de temas como Amiga Mía o Corazón Partido, subió un emotivo mensaje en el que asegura que si bien no nació en este país, se siente un argentino más.

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

“En argentina no nací, pero hoy me siento de allí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Muchachos, esto ya no es ilusión. Ganaron la terceraaaa” publicó Sanz en su cuenta de Twitter.

ASHTON KUTCHER, EL FAN DE MESSI

El actor de “El efecto mariposa” y “Jobs” subió una imagen a su cuenta de Twiiter con la camiseta argentina y con un texto breve. “For Messi” escribió Kutcher.

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

LOS MONTANER, MÁS ARGENTINOS QUE NUNCA

La familia Montaner lleva sangre argentina por sus venas. Ricardo padre nació en nuestro país, pero desde muy pequeño se instaló en la Venezuela que lo vio crecer. Este domingo festejó el triunfo de la selección como propio.

EL MUNDO, RENDIDO A LOS PIES DE LA SCALONETA

Actores como Chris Mintz-Plasse, Ben Stiller, Rob Schneider y artistas internacionales como Thalía, Marco Antonio Solis, Ricky Martin y Arjona, celebraron el triunfo de nuestra selección.

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras como Barack Obama y deportistas como Lebron James y el corredor mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez no se quedaron afuera de los festejos. Mario Götze, el verdugo alemán de la selección en 2014 publicó un emotivo posteo para Messi en su cuenta de Instagram.

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta

Figuras Internacionales celebraron el triunfo de Messi y la Scaloneta