Qué es un “Glory Hole”: el motivo particular por el que se volvió viral en las últimas horas

Un reciente incidente en un supermercado de Lanús provocó una ola de comentarios en las redes sociales después de que un usuario de X (ex Twitter) compartiera una experiencia inusual que tuvo lugar en el lugar.

Según el relato de @ramentrash, el sábado 6 de abril, mientras se sentía mal, decidió ingresar al baño del supermercado Coto de Lanús.

La historia que se hizo viral en X

Lo que encontró allí lo dejó atónito: “No tuve mejor idea que ir al Coto de Lanús a pasar al baño porque andaba con náuseas, se me pintó ir al anteúltimo baño y cuando me mandé, en la pared había un re GLORY HOLE, me cambié al continuo para vomitar del asco y al toque uno entró al de al lado a meter la j... ahí ¿¿?”

Ante esta situación desconcertante, el usuario decidió actuar: “Le terminé metiendo una patada para que la saque y llame al de seguridad que andaba por ahí y el chabón se quiso escapar corriendo diciendo que no fue pero el de limpieza del coto lo retuvo porque lo había visto salir de ahí y de ahí el pibe se puso a llamar a los papás”.

Finalmente, el individuo de 19 años admitió su comportamiento no solo en el supermercado, sino también en otros establecimientos.

Qué significa “Glory Hole”

El término “glory hole” ha ganado popularidad en las redes sociales tras este incidente, pero ¿qué significa realmente?

Un “glory hole”, o “agujero glorioso”, es una abertura en una pared o tabique, típicamente encontrada en baños públicos o cabinas de video, que permite observar a la persona al otro lado y tener relaciones sexuales con ella, con el consentimiento adecuado.

Los agujeros gloriosos tienen una historia ligada a la clandestinidad y la persecución de la homosexualidad, aunque hoy en día se asocian más ampliamente con prácticas sexuales en lugares públicos.

La historia ha generado una variedad de reacciones y comentarios en las redes sociales, donde los usuarios debaten sobre la presencia de estos agujeros en espacios públicos como supermercados.