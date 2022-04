Qué es de la vida de Nancy Dulpláa y Pablo Echarri y de qué trabajan ambos actores

Nancy Dulpláa y Pablo Echarri son de las parejas del medio más fortalecidas y más queridas por el público y sus colegas. Los actores llevan 22 años juntos, tiempo en el que han sido cómplices y compañeros de diferentes proyectos en los que estuvieron delante o detrás de cámara.

Echarri es de los galanes de la televisión argentina, que con el tiempo quiso correrse de ese papel y comenzó a desempeñarse como productor. Creó la productora El Árbol junto a Martín Seefeld, con quien fue socio durante diez y realizaron diferentes producciones como las novelas “El elegido” y “La leona”.

Pero Seefeld decidió dar un paso al costado cuando las diferencias políticas se hicieron más marcadas, y el marido de Nancy Dupáa abrió un nuevo sello con nuevos socios.

En 2019 interpretó el papel de Juan Robles para la serie “Atrapa a un ladrón” y en 2019 la película “El silencio del cazador” que participó en el Festival de Mar del Plata y fue dirigida por Martín de Salvo.

Pero recién a medidados del 2021 Echarri regresó a la actuación. Junto a Mike Amigorena y Fernán Mirás protagonizaron la obra Art, un éxito de los ‘90 que se reestrenó en agosto y fue dirigida por Ricardo Darín y Germán Palacios.

Pablo Echarri. (Gentileza Clarín / Germán García Adrasti)

Este fue el reencuentro de Echarri con la actuación, ya que estaba completamente abocado a tareas administrativas como miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai).

Mucho se especuló con el posible desembarco de Pablo Echarri en la política, pero aún eso está frenado. La que más habló del tema fue Nancy, y ella de alguna forma descartó que su marido tenga algún cargo o se postule, aunque admitió que es algo que al actor le apasiona.

La actriz lamentó que “es un campo minado la política en este país” debido a “los medios de comunicación y la justicia de la mano”, pero aseguró que la decisión será de Echarri y “lo vamos a acompañar”.

“No sé dónde lo veo. Hay algo del barrio, de lo social, la tiene muy clara. Le veo mucha capacidad. Sabe de números, de economía, se ha informado mucho. Si quiere ser presidente lo mato”, bromeó en diálogo con Mucha Radio.

Nancy Dupláa y su presente laboral como actriz

En tanto que su esposa, la actriz Nancy Dupláa también se mantuvo bastante alejada de la actuación y participó de pocos proyectos en los últimos años, ya que resaltó que tiene el privilegio de poder elegir en cuáles participar, conforme a sus prioridades.

“Hay como cierta intuición de que puede andar y de que yo puedo hacer, si me veo o no en el papel”, comentó la artista en su paso por Agarrate Catalina, el ciclo radial que Catalina Dlugi conduce por La Once Diez.

Nancy Dupláa comienza a grabar la segunda temporada de El Reino.

Dupláa es una de las integrantes del elenco de “El Reino”, hace de Roberta Candia en la serie de Netflix creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, que fue un éxito y actualmente está por arrancar el rodaje de la segunda temporada.

Previo a su papel en “El Reino”, Dupláa actuó en 2018 en “100 días para enamorarse”, en 2020 participó en “Los internacionales” con el papel de Claudia. En tanto que en cine fue parte en 2019 de “El Retiro” y en el 2021 de “10 Palomas”.