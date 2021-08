Pablo Echarri habló sobre política y lanzó una fuerte autocrítica: “Aprendí a respetar las ideas del otro sin herirlo”

Este domingo Pablo Echarri fue uno de los invitados a la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand” y allí habló de diversos temas de actualidad, como los fuertes y violentos debates políticos que se dan en nuestro país y sobre cómo aprendió a no hacerlo de manera agresiva.

“Me parece que es muy importante cómo debatir”, comentó Juana Viale. “Pero para eso hay que aprender. Para eso hay que equivocarse y decir ‘así no lo hago más’. Yo en algún momento me he encontrado discutiendo de una forma bastante férrea y he aprendido”, agregó el actor.

“Vos tuviste agresiones por tener tus creencias firmes”, dijo Viale recordando la militancia pública de Pablo, muy cercana al kirchnerismo. Y el invitado reconoció que “fue puliendo algunos argumentos, intentando siempre no hacer sentir mal al otro, no herirlo”. En cuanto a las diferentes ideas que puedan surgir en una charla, el galán aseguró: “Eso es lo más sano y lo más lógico”.

“Creo que la política se debe discutir con argumentos para no entrar en agredir al otro. Uno tiene que poner sobre la mesa los argumentos que cada uno tiene”, continuó la pareja de la actriz Nancy Duplá, y añadió: “Si los argumentos pesan y están constatados por la realidad, no hay mucho más para discutir. Uno no tiene que convencer el otro”.

Pablo Echarri puso voz a un video de defensa de Cristina Kirchner Casa Rosada

“Creo que tenemos que zambullirnos en la discusión para aprender a discutir”, reflexionó el actor. “Te tiene que gustar”, opinó Mike Amigorena. “El que quiera hacerlo que lo haga y el que no tiene su derecho”, concluyó Echarri en una mesa que además de él y la conductora, se encontraban presentes Amigorena, Dalia Gutmann y Raúl Lavié.

La visita de Pablo Echarri al programa de El Trece tuvo que ver con la promoción de la obra teatral ART de la dramaturga francesa Yasmina Reza, en la que actuará junto a Fernán Mirás y Mike Amigorena y serán dirigidos nada menos que por Ricardo Darín y Germán Palacios.