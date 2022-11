“¿Qué dice ahí?”: furor en Twitter por una receta médica que parece indescifrable

“Empezamos fuerte el finde… ¿Qué pone ahí?”. De esta forma el twittero Guille Martín, mejor conocido como @Farmaenfurecida en la red social, dio inicio a un nuevo reto en el que sus seguidores debían adivinar cuál era el medicamento recetado en una prescripción médica.

Un chiste recurrente que rodea al ámbito de la medicina es el que tiene como protagonista la caligrafía de los doctores. La confusa y enigmática escritura de estos profesionales, genera divertidas situaciones como la que tuvo lugar en la red social del pajarito este fin de semana.

Guille Martín, farmacéutico, tuitero y bloguera de batas según su descripción, posteó un fragmento de una receta que llegó a sus manos, en la que se puede ver escrito a mano un medicamento indescifrable. La imagen está acompañada de un texto que incita a los internautas a interactuar con el farmacéutico y tratar de adivinar qué es lo que dice en ella.

La imagen de la prescripción médica que originó una divertida interacción en Twitter. Foto: @farmaenfurecida

Rápidamente, el tweet se llenó de personas que participaban con su aproximación de lo que se podría haber querido recetar. Entre los ingeniosos y divertidos comentarios, se encuentran usuarios que acertaron y otros que alteraron la prescripción.

“Es un cóctel, Malibu coñac”, “Me Lo Lu Coñac”, “Mahou, caña” son algunos de los comentarios en los que más coinciden los usuarios, asegurando que el doctor quiso recetar “mucho coñac”. Otros diferían y comentaban que se trataba de muebles de caña o de“noble cañón”.

Sin embargo, la contraparte de los que no acertaron el medicamento seguía con dudas. “Yo leo Nolotil, pero ese ‘coño’ me despista, no sé si se refiere a cápsulas o ampollas”, “Pone clarísimamente Nolotil, coño!”, “Nolotil Coñil. Entiendo que es un nuevo medicamento, ¿no?”, son algunos de los comentarios que más se acercaron.

Una vez que el tweet alcanzó los 200 likes, el farmacéutico develó la respuesta correcta: “Solución: Nolotil. No sabemos si el médico estaba enfadado o era Nolotil por vía vaginal”, concluyó continuando con la broma. A esto, los usuarios se aventuraron a adivinar que podría tratarse de la palabra “cápsulas” abreviada.