25 de junio de 2026 - 20:45

La vitamina D no es sólo para huesos fuertes: también previene la demencia y ayuda a las defensas del cuerpo

Expertos confirman que la vitamina D interviene en el sistema inmunológico y en las funciones neurológicas.

Los investigadores coinciden en que cualquier suplementación debe adaptarse a cada paciente.

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Por Redacción Por Las Redes

El organismo depende de múltiples nutrientes para sostener funciones esenciales como la memoria, la atención y el aprendizaje. Entre ellos, la vitamina D ocupa un rol central. Diversas investigaciones señalan que niveles adecuados en sangre se asocian con un mejor rendimiento cognitivo.

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Función de la vitamina D en el cerebro

Durante mucho tiempo se consideró que la vitamina D solo cumplía una función vinculada a la salud ósea. Sin embargo, hoy se sabe que también interviene en el sistema inmunológico y en las funciones neurológicas.

Aunque todavía se estudian con precisión sus mecanismos de acción en el cerebro, se ha observado que puede influir en la actividad neuronal y en la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Estos procesos están directamente relacionados con la regulación del estado de ánimo, la concentración y la eficiencia cognitiva.

estudio sobre vitamina D

El invierno como factor de riesgo

La deficiencia de vitamina D suele volverse más frecuente durante los meses de invierno. La principal razón es la menor exposición a la luz solar, ya que este micronutriente se sintetiza en la piel a partir de la radiación ultravioleta tipo B.

Cuando la exposición al sol disminuye, el organismo depende en mayor medida de la alimentación, aunque esta solo aporta una fracción limitada de la vitamina D necesaria para cubrir los requerimientos diarios. Por este motivo, los niveles pueden descender de forma significativa en estaciones frías o en contextos de vida predominantemente en interiores.

Factores que influyen en sus niveles

Con el paso del tiempo, la capacidad del cuerpo para producir vitamina D también se reduce. La síntesis cutánea se vuelve menos eficiente con la edad, lo que incrementa el riesgo de déficit en personas mayores.

Además, el sobrepeso y la obesidad pueden afectar su disponibilidad, ya que el tejido adiposo tiende a almacenar parte de esta sustancia, reduciendo su utilización en el organismo.

estudio sobre vitamina D

Fuentes alimenticias y prevención

Entre los alimentos que contienen vitamina D se encuentran el pescado azul, el salmón, el atún, el pez espada, la yema de huevo y algunos productos lácteos.

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