Para qué sirve el agujero del imperdible de la ropa: el detalle que siempre estuvo ahí y nunca notaste

No es decorativo ni es un error de fabricación. Ese pequeño orificio tiene una función mecánica que hace que el gancho funcione correctamente en la ropa.

El agujero en el alfiler del gancho guarda una función lógica pero efectiva cuando se utiliza en la ropa.

Está ahí desde siempre, en todos los imperdibles que pasaron por tus manos. Un pequeño agujero en la cabeza del gancho, en el espiral de metal enrollado, que la mayoría atribuye al diseño o a la forma. Pero ese orificio no es un adorno ni una casualidad: es parte del mecanismo que hace que el imperdible funcione en la ropa.

ganchos de ropa La historia de cómo nació ese diseño es bastante más interesante que el objeto en sí. WEB Quién inventó el imperdible y cómo es su historia Walter Hunt era un mecánico e inventor independiente de Nueva York que en 1849 necesitaba pagar una deuda de 15 dólares a un conocido. Sin opciones claras, se puso a retorcer un trozo de alambre entre los dedos mientras pensaba. En algún momento notó que el alambre, doblado sobre sí mismo de cierta manera, generaba suficiente tensión para abrirse y cerrarse de forma repetida, y para mantenerse cerrado sin ayuda.

Pasó el resto de la noche haciendo un prototipo y bocetando diseños. Patentó el invento el 10 de abril de 1849 con el número de patente estadounidense 6.281, y después vendió todos los derechos por 400 dólares, el equivalente a unos 15.000 dólares actuales, al mismo hombre al que le debía el dinero. Nunca volvió a cobrar un centavo por el invento. Las empresas que compraron esos derechos después hicieron fortunas.

Qué hace exactamente el agujero En realidad, en la mayoría de los imperdibles hay dos agujeros, no uno.

Hay dos agujeros en un imperdible: uno arriba, donde se engancha el cierre, y uno abajo, dentro del espiral. Los dos cumplen una función concreta.

El agujero de arriba, donde engancha la punta, reduce la presión para que se pueda flexionar el pin con más facilidad al abrirlo y cerrarlo. Ese agujero también permite que la punta filosa entre y salga del escudo metálico protector que está en la parte superior.

donde reduce la para que se pueda flexionar el pin con más facilidad al abrirlo y cerrarlo. Ese agujero también permite que la y del escudo metálico que está en la parte superior. El agujero de abajo, dentro del espiral, es el mecanismo de resorte que hace que se abra de golpe. El agujero en el espiral ancla el mecanismo de resorte al proveer un punto de agarre firme donde el alambre doblado se engancha sobre sí mismo. Provee estabilidad estructural a la zona enrollada, permitiendo que el alambre metálico mantenga la tensión correcta. Permite la flexibilidad al distribuir la presión de manera uniforme cuando el pin se abre o cierra. Sin ese agujero, el imperdible perdería su capacidad de volver a una posición bloqueada. ganchos de ropa El resorte crea la tensión que permite que la punta del imperdible encaje en la ropa. WEB Qué usos creativos propone este elemento Más allá de la función mecánica original, el agujero tiene aplicaciones prácticas que se descubren por accidente o por necesidad. En talleres de costura y bordado, se pasan varios imperdibles por un aro o cordón a través del agujero para mantenerlos organizados y accesibles durante el trabajo en serie. Es una solución simple para no andar buscando el gancho correcto en el medio de una tarea.

y se pasan o cordón a través del agujero para mantenerlos organizados y accesibles durante el trabajo en serie. Es una solución simple para no andar buscando el gancho correcto en el medio de una tarea. En situaciones de emergencia, el agujero permite ensartar un hilo a través del imperdible y usarlo como aguja improvisada para una costura temporal. No reemplaza a una aguja, pero en una emergencia sirve. ganchos de ropa WEB El agujero del imperdible siempre se utiliza en la ropa y es uno de esos accesorios de diseño que pasan completamente desapercibidos porque el objeto funciona tan bien que nadie lo cuestiona.