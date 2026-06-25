Según el Feng Shui: por qué poner un limón bajo tu cama a la hora de dormir puede renovar tus energías

El dormitorio es uno de los espacios más importantes del hogar para quienes practican el Feng Shui, ya que consideran que la calidad del descanso depende en gran medida de la energía que circula en ese ambiente. Dentro de esta filosofía oriental existe un ritual sencillo que consiste en colocar un limón debajo de la cama antes de dormir con el objetivo de favorecer la limpieza energética del lugar y promover una sensación de armonía durante la noche.

Qué significa poner 3 limones en el centro de la mesa, según el Feng Shui

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Según el Feng Shui, el limón posee una fuerte capacidad simbólica para absorber las energías densas acumuladas en el ambiente. Su color amarillo representa la prosperidad, la vitalidad y la claridad mental, mientras que su aroma cítrico se asocia con la renovación y la frescura.

Quienes siguen esta práctica sostienen que dejar un limón debajo de la cama durante la noche ayuda a captar la energía negativa acumulada a lo largo del día y contribuye a generar un entorno más equilibrado para el descanso . Aunque se trata de una creencia propia del Feng Shui y no de un método respaldado por evidencia científica, muchas personas incorporan este ritual como parte de sus hábitos para crear un ambiente más tranquilo en el dormitorio.

Dentro de esta tradición, el estado del limón también tiene un valor simbólico . Si después de varios días el fruto comienza a secarse, perder firmeza o deteriorarse, se interpreta como una señal de que absorbió parte de las energías presentes en el ambiente.

Por ese motivo, los especialistas en Feng Shui aconsejan reemplazarlo por uno nuevo cada vez que muestre signos de desgaste. De esa manera, el ritual continúa con un fruto fresco, considerado portador de una energía vital más intensa.

Los beneficios que se le atribuyen a este ritual

De acuerdo con el Feng Shui, colocar un limón debajo de la cama puede aportar distintos beneficios simbólicos para el hogar y el descanso.

Ayuda a absorber las energías negativas del dormitorio.

Favorece un ambiente más armonioso para dormir.

Representa renovación, prosperidad y claridad mental.

Aporta un aroma cítrico suave y agradable.

Es una práctica económica y fácil de incorporar a la rutina diaria. Feng Shui El Feng Shui explica que significa poner tres limones en el centro de la mesa. Web

Cómo elegir el limón y dónde conviene colocarlo

Para realizar este ritual se recomienda utilizar un limón fresco, entero y sin golpes, ya que simboliza una mayor fuerza energética. Antes de usarlo, conviene lavarlo con agua para dejarlo limpio.

La ubicación también resulta importante dentro del Feng Shui. Lo ideal es colocarlo sobre un plato pequeño o un recipiente limpio debajo de la cama, preferentemente cerca de la zona donde descansa la cabeza. Además, debe permanecer allí durante toda la noche sin moverse.

Paso a paso para realizar el ritual

El procedimiento es simple y no requiere materiales adicionales.