Cómo atraer la abundancia dentro de casa con tan solo una planta, según el Feng Shui

Para el Feng Shui (antigua filosofía china), la forma en que se organiza una casa influye en la circulación del chi, la energía vital. Dentro de ese equilibrio, las plantas simbolizan crecimiento, renovación y desarrollo , por lo que suelen utilizarse para potenciar distintas áreas de la vida, incluida la abundancia económica.

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Sin embargo, no basta con colocar cualquier maceta en un rincón. El Feng Shui considera que el estado de la planta, su ubicación y los cuidados que recibe son factores fundamentales para que represente prosperidad y crecimiento continuo.

Entre las especies más recomendadas aparecen el árbol del dinero (Pachira aquatica), la planta de jade (Crassula ovata) y la llamada planta de monedas (Pilea peperomioides). Todas ellas poseen hojas verdes y carnosas que, según esta filosofía, simbolizan riqueza, estabilidad y desarrollo financiero.

Es una de las más populares por su resistencia y facilidad de mantenimiento. Sus hojas redondeadas recuerdan a pequeñas monedas, motivo por el que muchas personas la consideran un símbolo de prosperidad.

Se asocia con el crecimiento constante y suele regalarse cuando alguien inaugura una casa o comienza un nuevo emprendimiento.

Planta de monedas

También ocupa un lugar destacado por la forma circular de sus hojas, vinculadas simbólicamente con la fortuna.

plantas para la abundancia Es importante recordar que el Feng Shui forma parte de un sistema tradicional de creencias y prácticas culturales. WEB

Dónde colocar la planta para favorecer la prosperidad

La ubicación es uno de los aspectos más importantes dentro del Feng Shui.

Una de las zonas más recomendadas es la esquina sureste de la vivienda, considerada el sector relacionado con la riqueza y la abundancia dentro del mapa energético conocido como Bagua.

de la vivienda, considerada el sector relacionado con la y la dentro del conocido como Si no resulta posible identificar esa orientación, otra alternativa es colocar la planta cerca de la entrada principal, siempre que reciba buena luz natural. Según esta tradición, ese espacio representa el ingreso de nuevas oportunidades y de energía positiva al hogar.

siempre que reciba Según esta tradición, ese espacio representa el ingreso de y de al hogar. También puede ubicarse en el escritorio donde se trabaja o en un ambiente destinado a proyectos personales o profesionales. La intención es reforzar simbólicamente el crecimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades.

Qué otros consejos del Feng Shui potencia la energía de la planta

Además de elegir una especie adecuada, esta filosofía recomienda mantener el espacio limpio, ordenado y bien iluminado. La acumulación de objetos, el polvo o el desorden pueden dificultar la circulación del chi, disminuyendo el efecto simbólico de la planta.

También se aconseja regarla según sus necesidades, retirar hojas secas y utilizar una maceta en buen estado. Estos cuidados representan atención, crecimiento y renovación constante.

plantas para la abundancia WEB

Para el Feng Shui, incorporar una planta verde, sana y frondosa, como un árbol del dinero, una planta de jade o una planta de monedas, representa una forma de simbolizar el crecimiento y la abundancia dentro del hogar, siempre y cuando logre ubicarse en el lugar adecuado para obtener beneficios.