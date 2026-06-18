18 de junio de 2026 - 11:40

Según la psicología, los padres que guardan dibujos, boletines y recuerdos de sus hijos intentan demostrarse que esos años realmente ocurrieron

Desde la psicología hasta las emociones, pasando por la memoria y la crianza, existen razones que explican por qué algunos padres guardan cada recuerdo infantil.

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Por Ignacio Alvarado

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Cajas llenas de dibujos, carpetas con boletines escolares o huellas de manos pegadas en una hoja pueden parecer simples gestos sentimentales. Sin embargo, detrás de esos objetos suele existir algo mucho más profundo.

Muchas personas atraviesan la crianza en un estado de agotamiento constante. Entre rutinas, responsabilidades y falta de descanso, los días pasan tan rápido que cuesta registrar emocionalmente lo vivido.

Por eso, conservar recuerdos físicos funciona como una especie de prueba emocional de que esos momentos realmente ocurrieron.

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Lo que explica la psicología sobre estos comportamientos

Según la psicología, guardar objetos vinculados a los hijos puede relacionarse con la necesidad de fijar experiencias que, en su momento, fueron vividas de manera automática o acelerada.

La investigadora Dorsa Amir, de la Universidad de California en Berkeley, explicó en estudios sobre memoria autobiográfica que las personas suelen conservar objetos para reforzar recuerdos que sienten emocionalmente difusos o difíciles de retener con claridad.

En muchos casos, la intensidad de la crianza hace que madres y padres funcionen “en piloto automático”. El cerebro prioriza resolver tareas diarias antes que registrar detalles emocionales.

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Cuando los recuerdos se vuelven una forma de volver al presente

Los objetos guardados cumplen entonces una función emocional: ayudan a reconstruir etapas que pasaron demasiado rápido. Un dibujo infantil o un boletín escolar no representan solo papel, sino fragmentos concretos de una vida que parecía escaparse entre obligaciones.

Las emociones asociadas a la maternidad y la paternidad suelen mezclarse con nostalgia, cansancio y una percepción alterada del tiempo. Investigaciones de la Universidad de Toronto señalan que los períodos de alta demanda emocional suelen recordarse de manera fragmentada.

Por eso, muchas personas sienten necesidad de conservar señales físicas de esos años.

En definitiva, la psicología sostiene que guardar recuerdos infantiles no siempre responde a un exceso de sentimentalismo, sino al intento de darle permanencia a una etapa intensa, agotadora y profundamente significativa que, mientras ocurría, parecía suceder demasiado rápido para poder comprenderla del todo.

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