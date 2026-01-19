¿Qué consume más electricidad, la pava eléctrica o el microondas?

A la hora de calentar agua o comida, muchos hogares dudan entre usar la
pava eléctrica o el microondas, pensando en cuál de los dos gasta menos Aunque a simple vista parezca que uno consume más por tener mayor potencia, la respuesta depende de electricidad. cuánto tiempo está encendido cada equipo y para qué se lo usa.
Cuánta electricidad consume una pava eléctrica
En Argentina, una
pava eléctrica suele tener una potencia de entre 1.800 y 2.200 watts.
A primera vista parece mucho, pero su gran ventaja es que
funciona muy poco tiempo.
hierve 1 litro de agua en
3 a 5 minutos,
consumo aproximado:
0,08 a 0,12 kWh por uso,
se apaga automáticamente al hervir.
Cuánta electricidad consume un microondas
El
microondas tiene una potencia promedio de 800 a 1.200 watts, según el modelo.
Consume menos potencia que la pava, pero suele estar
más tiempo encendido.
En usos habituales:
calentar una taza de agua: 2–3 minutos,
recalentar comida: 4–6 minutos,
consumo promedio por uso:
0,10 a 0,20 kWh, según el tiempo.
Además, calentar agua en microondas suele ser menos eficiente que en pava eléctrica.
Entonces, ¿cuál gasta más?
Para
calentar agua, la respuesta es clara: La pava eléctrica consume menos electricidad que el microondas, porque hierve más rápido y con menos tiempo de funcionamiento.
Para
recalentar comida, el microondas es más lógico, ya que la pava no cumple esa función. El error más común en casa
Usar el microondas para hervir agua todos los días (mate, té, café) puede terminar gastando
más energía a lo largo del mes que usar una pava eléctrica, además de ser menos práctico. Impacto real en la factura
La diferencia por uso es pequeña, pero repetida todos los días puede notarse:
pava eléctrica para agua:
más eficiente,
microondas para comida:
uso correcto,
microondas para hervir agua:
menos conveniente.
Elegir bien el electrodoméstico según la tarea ayuda a
optimizar el consumo sin cambiar hábitos.