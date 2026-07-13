13 de julio de 2026 - 10:14

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 13 al 20 de julio

Cinco recetas simples, saludables y económicas para organizar el menú semanal con ingredientes fáciles de conseguir.

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Por Ignacio Alvarado

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Planificar con anticipación también reduce el desperdicio de alimentos y facilita las compras. Además, varias de estas comidas pueden prepararse en mayor cantidad para reutilizar durante la semana.

Lunes: Pastel de pollo y zapallo

Una alternativa liviana al clásico pastel de carne.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo cocidas.
  • 1 kg de zapallo cabutia.
  • 1 cebolla.
  • Queso rallado.
  • Sal, pimienta y nuez moscada.

Preparación

Cocinar el zapallo hasta formar un puré bien cremoso.

Rehogar la cebolla y mezclarla con el pollo desmenuzado.

Colocar el relleno en una fuente, cubrir con el puré, espolvorear queso rallado y gratinar durante 20 minutos.

Martes: Arroz cremoso con espinaca y queso

Solo requiere arroz, espinaca fresca, queso cremoso y caldo.

La espinaca aporta hierro y fibra, mientras que el queso suma proteínas y una textura muy cremosa sin necesidad de utilizar crema.

Miércoles: Hamburguesas de lentejas

Una receta económica y muy rendidora.

Procesar lentejas cocidas junto con cebolla salteada, avena, huevo y condimentos.

Formar hamburguesas y cocinarlas en sartén o al horno.

Acompañar con ensalada fresca.

Jueves: Merluza al horno con verduras

Colocar filetes de merluza sobre una fuente junto con cebolla, zanahoria, zucchini y rodajas de limón.

Condimentar con aceite de oliva, pimienta y orégano.

En 25 minutos queda lista una comida completa, muy liviana y rica en proteínas.

Viernes: Ñoquis de ricota en sartén

Una versión rápida que evita hervir papas.

Mezclar ricota bien escurrida, huevo, queso rallado, harina y condimentos.

Formar pequeños ñoquis y dorarlos directamente en una sartén antiadherente con manteca hasta obtener una superficie crocante.

Servir con salsa de tomate casera o manteca y salvia.

Las recetas también ayudan a ahorrar

Planificar el menú semanal permite aprovechar mejor los ingredientes, reducir compras impulsivas y cocinar porciones extras para el almuerzo del día siguiente.

Con alimentos simples y técnicas rápidas es posible mantener una alimentación saludable durante toda la semana sin gastar de más.

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