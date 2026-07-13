Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 13 al 20 de julio

Organizar las recetas de la semana ayuda a comer mejor, ahorrar dinero y evitar improvisar todos los días. Para el menú semanal del 13 al 20 de julio, estas propuestas combinan alimentación saludable, pocos ingredientes y preparaciones fáciles que permiten cocinar rico sin pasar horas en la cocina.
Planificar con anticipación también reduce el desperdicio de alimentos y facilita las compras. Además, varias de estas comidas pueden prepararse en mayor cantidad para reutilizar durante la semana.
Lunes: Pastel de pollo y zapallo
Una alternativa liviana al clásico pastel de carne.
Cocinar el zapallo hasta formar un puré bien cremoso.
Rehogar la cebolla y mezclarla con el pollo desmenuzado.
Colocar el relleno en una fuente, cubrir con el puré, espolvorear queso rallado y gratinar durante 20 minutos.
Martes: Arroz cremoso con espinaca y queso
Solo requiere arroz, espinaca fresca, queso cremoso y caldo.
La espinaca aporta hierro y fibra, mientras que el queso suma proteínas y una textura muy cremosa sin necesidad de utilizar crema.
Miércoles: Hamburguesas de lentejas
Una receta económica y muy rendidora.
Procesar lentejas cocidas junto con cebolla salteada, avena, huevo y condimentos.
Formar hamburguesas y cocinarlas en sartén o al horno.
Acompañar con ensalada fresca.
Jueves: Merluza al horno con verduras
Colocar filetes de merluza sobre una fuente junto con cebolla, zanahoria, zucchini y rodajas de limón.
Condimentar con aceite de oliva, pimienta y orégano.
En 25 minutos queda lista una comida completa, muy liviana y rica en proteínas.
Viernes: Ñoquis de ricota en sartén
Una versión rápida que evita hervir papas.
Mezclar ricota bien escurrida, huevo, queso rallado, harina y condimentos.
Formar pequeños ñoquis y dorarlos directamente en una sartén antiadherente con manteca hasta obtener una superficie crocante.
Servir con salsa de tomate casera o manteca y salvia.
Las recetas también ayudan a ahorrar
Planificar el menú semanal permite aprovechar mejor los ingredientes, reducir compras impulsivas y cocinar porciones extras para el almuerzo del día siguiente.
Con alimentos simples y técnicas rápidas es posible mantener una alimentación saludable durante toda la semana sin gastar de más.