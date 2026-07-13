Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 13 al 20 de julio

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Organizar las recetas de la semana ayuda a comer mejor, ahorrar dinero y evitar improvisar todos los días . Para el menú semanal del 13 al 20 de julio , estas propuestas combinan alimentación saludable , pocos ingredientes y preparaciones fáciles que permiten cocinar rico sin pasar horas en la cocina.

Pan nube hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Baja por enfermedad: se acabaron las recetas médicas extensas, esto es lo que cambiará la nueva norma a partir de septiembre

Planificar con anticipación también reduce el desperdicio de alimentos y facilita las compras. Además, varias de estas comidas pueden prepararse en mayor cantidad para reutilizar durante la semana.

Una alternativa liviana al clásico pastel de carne.

Cocinar el zapallo hasta formar un puré bien cremoso.

Rehogar la cebolla y mezclarla con el pollo desmenuzado.

Colocar el relleno en una fuente, cubrir con el puré, espolvorear queso rallado y gratinar durante 20 minutos.

Martes: Arroz cremoso con espinaca y queso

Solo requiere arroz, espinaca fresca, queso cremoso y caldo.

La espinaca aporta hierro y fibra, mientras que el queso suma proteínas y una textura muy cremosa sin necesidad de utilizar crema.

Miércoles: Hamburguesas de lentejas

Una receta económica y muy rendidora.

Procesar lentejas cocidas junto con cebolla salteada, avena, huevo y condimentos.

Formar hamburguesas y cocinarlas en sartén o al horno.

Acompañar con ensalada fresca.

Jueves: Merluza al horno con verduras

Colocar filetes de merluza sobre una fuente junto con cebolla, zanahoria, zucchini y rodajas de limón.

Condimentar con aceite de oliva, pimienta y orégano.

En 25 minutos queda lista una comida completa, muy liviana y rica en proteínas.

Viernes: Ñoquis de ricota en sartén

Una versión rápida que evita hervir papas.

Mezclar ricota bien escurrida, huevo, queso rallado, harina y condimentos.

Formar pequeños ñoquis y dorarlos directamente en una sartén antiadherente con manteca hasta obtener una superficie crocante.

Servir con salsa de tomate casera o manteca y salvia.

Las recetas también ayudan a ahorrar

Planificar el menú semanal permite aprovechar mejor los ingredientes, reducir compras impulsivas y cocinar porciones extras para el almuerzo del día siguiente.

Con alimentos simples y técnicas rápidas es posible mantener una alimentación saludable durante toda la semana sin gastar de más.