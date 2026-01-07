7 de enero de 2026 - 10:10

Qué alimento simple ayuda a desinflamar el abdomen después de las comidas

Este alimento común ayuda a reducir gases, aliviar la hinchazón y mejorar la digestión tras comidas abundantes.

Qué alimento simple ayuda a desinflamar el abdomen después de las comidas (1)
Por Andrés Aguilera

El yogur natural, un aliado digestivo cotidiano

El yogur natural es uno de los alimentos más efectivos para desinflamar el abdomen después de las comidas. Su principal beneficio es el aporte de probióticos, microorganismos vivos que equilibran la flora intestinal.

Cuando el intestino funciona mejor, se reducen los gases, la fermentación excesiva y la sensación de abdomen inflado. Por eso, consumir yogur de manera regular favorece una digestión más liviana.

Qué alimento simple ayuda a desinflamar el abdomen después de las comidas (2)

Por qué ayuda a reducir la hinchazón abdominal

Los probióticos del yogur ayudan a descomponer mejor los alimentos y evitan que se acumulen residuos que generan inflamación. Esto es clave después de comidas ricas en grasas, harinas o azúcares.

Además, el yogur aporta proteínas de fácil digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal, evitando tanto la constipación como la distensión abdominal.

Cómo consumirlo para que sea efectivo

Para obtener sus beneficios, conviene elegir yogur natural, sin azúcar agregada ni saborizantes. Las versiones azucaradas pueden empeorar la hinchazón.

Se recomienda consumirlo después del almuerzo o la cena, solo o acompañado de frutas suaves como banana o manzana. También puede sumarse a desayunos livianos.

En personas con intolerancia a la lactosa, existen yogures deslactosados que mantienen el efecto probiótico.

Qué otros hábitos potencian su efecto

El yogur funciona mejor si se acompaña de una masticación lenta y una hidratación adecuada. Comer apurado favorece la entrada de aire y aumenta los gases.

Qué alimento simple ayuda a desinflamar el abdomen después de las comidas (3)

Evitar bebidas carbonatadas después de las comidas y reducir el exceso de sal también ayuda a que el abdomen se desinfle más rápido.

Cuándo no conviene consumirlo

En casos de intolerancia severa a la lactosa o alergia a la proteína de la leche, el yogur puede generar más molestias. En esos casos, se puede optar por yogures vegetales con probióticos añadidos.

Si la hinchazón es persistente, conviene consultar con un profesional para descartar otros problemas digestivos.

