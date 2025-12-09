Puede ser perjudicial para tu salud: qué es el sobre-entrenamiento y cómo lo podés evitar

La creencia de que entrenar más siempre conduce a mejores resultados expone a muchas personas a un riesgo poco visible pero significativo. El exceso de ejercicio sin descanso adecuado puede generar un deterioro progresivo del organismo que afecta el rendimiento, la salud mental y el equilibrio hormonal .

No todo es músculo: cuáles son los ejercicios más beneficiosos para tu cerebro

Fáciles y prácticos: 6 ejercicios ideales para mantener la vitalidad durante la menopausia

Especialistas en medicina del deporte y educación física advierten que el sobre-entrenamiento no es un cansancio pasajero, sino un cuadro clínico complejo que aparece cuando la carga física supera durante un período prolongado la capacidad de recuperación del cuerpo.

En diálogo con Infobae, el médico Pablo Santiago Pelegri (MN 104.250), explicó que el sobreentrenamiento se produce cuando “la carga del entrenamiento excede crónicamente la capacidad de recuperación ”, lo que deriva en un “estado de agotamiento crónico” conocido como síndrome de sobreentrenamiento.

En la misma línea, la profesora de Educación Física Claudia Lescano, licenciada en Alto Rendimiento Deportivo y especialista en Medicina del Ejercicio y Salud, definió este cuadro como “un estado de fatiga crónica, con disminución del rendimiento físico, mental y psicológico ”, que aparece cuando el cuerpo no logra reparar el daño generado por el ejercicio sostenido.

Las señales de alerta suelen instalarse de manera progresiva. Pelegri describió el síndrome como una “respuesta desadaptativa neurológica, endocrinológica e inmunológica del organismo al estrés físico y psicológico excesivo y prolongado”. Entre los síntomas más frecuentes mencionó:

- Fatiga persistente.

- Caída del rendimiento.

- Dolores musculares y articulares crónicos.

- Lesiones por sobreuso.

- Ansiedad.

- Trastornos del sueño.

- Depresión.

- Pérdida de apetito.

Ejercicios Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años. web

El impacto sobre la salud

A nivel fisiológico, el impacto es profundo. Pelegri detalló que el exceso de entrenamiento desregula el eje hipotalámico-pituitario-adrenal, altera la producción de cortisol y reduce hormonas anabólicas como la testosterona, lo que debilita el sistema inmunológico y disminuye las defensas.

Lescano señaló que el cuerpo entra en “un estado de estrés permanente”, con aumento del cortisol y un proceso de catabolismo que destruye tejido muscular, incrementa el riesgo de lesiones graves y deteriora la técnica deportiva.

La especialista distinguió además dos patrones de sobreentrenamiento.

- El simpático, más frecuente en deportistas de alta intensidad, se manifiesta con hiperactivación, insomnio, ansiedad, presión arterial elevada y pérdida de peso.

- El parasimpático, habitual en atletas de resistencia, se presenta como fatiga crónica, apatía, bradicardia, mayor riesgo de infecciones y una caída marcada del rendimiento. Según Lescano, ambos cuadros pueden encadenarse si no se actúa a tiempo.

Ejercicios Este ejercicio trae muchos beneficios para las personas mayores de 60 años. web

Cuándo poner un límite

Determinar el límite entre entrenamiento intenso y sobreentrenamiento no responde a una cifra fija. “Depende de la capacidad de adaptación y recuperación de cada deportista”, afirmó Pelegri, quien destacó la necesidad de monitoreo y seguimiento profesional. Lescano coincidió y sostuvo que el problema aparece cuando el cuerpo no logra completar el ciclo de supercompensación.