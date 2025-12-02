Fáciles y prácticos: 6 ejercicios ideales para mantener la vitalidad durante la menopausia

Una rutina de ejercicios adecuada es indispensable para preservar la autonomía en mujeres adultas. Especialistas en salud sostienen que la disminución de masa muscular y densidad ósea avanza de manera progresiva con los años, fenómeno que condiciona la capacidad de movimiento y eleva el riesgo de caídas.
Esta situación se observó con mayor claridad en etapas donde el envejecimiento comienza a afectar las tareas cotidianas. El interés por revertir estos efectos creció en los últimos años, cuando diferentes organismos internacionales destacaron la importancia de fortalecer el cuerpo mediante rutinas adaptadas en casa o gimnasios.
Los datos de la OMS
El aumento de la esperanza de vida impulsado por mejoras sanitarias dejó expuesto un desafío: no todos los años vividos se transitan con buena salud física o mental. La Organización Mundial de la Salud señaló que la masa muscular, la estabilidad postural y la densidad ósea disminuyen a partir de la mediana edad, lo que explica la aparición frecuente de debilidad, inestabilidad y lesiones.
Las recomendaciones técnicas situaron al entrenamiento de fuerza como un eje central. La combinación con ejercicios de movilidad y equilibrio reforzó la postura, protegió las articulaciones y redujo la probabilidad de caídas. Ese enfoque integral se instaló como método de prevención y herramienta para sostener la independencia física en mujeres que buscan llegar a edades avanzadas con capacidad plena para moverse, caminar, agacharse y levantarse sin asistencia.
Los 6 ejercicios más recomendados
- Sentadilla en silla
Ejercicio diseñado para fortalecer piernas y glúteos mediante el gesto cotidiano de sentarse y levantarse. Aumenta la estabilidad de caderas y rodillas, mejora la capacidad para realizar tareas diarias y sostiene la movilidad funcional en edades avanzadas.
- Peso muerto a una pierna
Movimiento que combina fuerza, estabilidad y control postural. Activa isquiotibiales, glúteos y músculos del core mientras desafía el equilibrio sobre un solo apoyo.
- Flexiones inclinadas
Variante accesible de la flexión tradicional que fortalece brazos, hombros y pecho. Utiliza una superficie elevada para aliviar la carga y facilitar la técnica, lo que la vuelve adecuada para personas con menor fuerza inicial.
- Clock Reach
Ejercicio orientado a la movilidad y al equilibrio dinámico. Consiste en apoyar el peso sobre una pierna y alcanzar distintos puntos imaginarios alrededor del cuerpo como si se tratara de las horas de un reloj.
- Puente de cadera con marcha
Movimiento que fortalece glúteos, zona lumbar e isquiotibiales al elevar la pelvis y alternar el levantamiento de cada pierna.
- Step-up
Ejercicio que replica el gesto de subir un escalón para mejorar la fuerza de piernas y glúteos, además de la coordinación y el equilibrio dinámico. Puede realizarse sobre un escalón del hogar o una plataforma baja.