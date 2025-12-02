2 de diciembre de 2025 - 19:54

Fáciles y prácticos: 6 ejercicios ideales para mantener la vitalidad durante la menopausia

Estos ejercicios permiten mantener el equilibrio, la fuerza y la elasticidad a pesar del paso del tiempo.

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años.&nbsp;

Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

Foto:

web
Por Redacción

Una rutina de ejercicios adecuada es indispensable para preservar la autonomía en mujeres adultas. Especialistas en salud sostienen que la disminución de masa muscular y densidad ósea avanza de manera progresiva con los años, fenómeno que condiciona la capacidad de movimiento y eleva el riesgo de caídas.

Leé además

ejercicio durante el verano: cuales son los mejores consejos para evitar lesiones y riesgos

Ejercicio durante el verano: cuáles son los mejores consejos para evitar lesiones y riesgos

Por Redacción
crear un nuevo habito: este es el metodo de moda para poder hacer ejercicio todos los dias

Crear un nuevo hábito: este es el método de moda para poder hacer ejercicio todos los días

Por Redacción Espectáculos
Ejercicios
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Esta situación se observó con mayor claridad en etapas donde el envejecimiento comienza a afectar las tareas cotidianas. El interés por revertir estos efectos creció en los últimos años, cuando diferentes organismos internacionales destacaron la importancia de fortalecer el cuerpo mediante rutinas adaptadas en casa o gimnasios.

ejercicios mentales y físicos
La constancia en este tipo de actividades mentales tiene un impacto directo sobre la memoria a largo plazo y la capacidad de atención.

La constancia en este tipo de actividades mentales tiene un impacto directo sobre la memoria a largo plazo y la capacidad de atención.

Los datos de la OMS

El aumento de la esperanza de vida impulsado por mejoras sanitarias dejó expuesto un desafío: no todos los años vividos se transitan con buena salud física o mental. La Organización Mundial de la Salud señaló que la masa muscular, la estabilidad postural y la densidad ósea disminuyen a partir de la mediana edad, lo que explica la aparición frecuente de debilidad, inestabilidad y lesiones.

Las recomendaciones técnicas situaron al entrenamiento de fuerza como un eje central. La combinación con ejercicios de movilidad y equilibrio reforzó la postura, protegió las articulaciones y redujo la probabilidad de caídas. Ese enfoque integral se instaló como método de prevención y herramienta para sostener la independencia física en mujeres que buscan llegar a edades avanzadas con capacidad plena para moverse, caminar, agacharse y levantarse sin asistencia.

Ejercicios
Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Este es el mejor ejericicio para mujeres +50.

Los 6 ejercicios más recomendados

- Sentadilla en silla

Ejercicio diseñado para fortalecer piernas y glúteos mediante el gesto cotidiano de sentarse y levantarse. Aumenta la estabilidad de caderas y rodillas, mejora la capacidad para realizar tareas diarias y sostiene la movilidad funcional en edades avanzadas.

- Peso muerto a una pierna

Movimiento que combina fuerza, estabilidad y control postural. Activa isquiotibiales, glúteos y músculos del core mientras desafía el equilibrio sobre un solo apoyo.

- Flexiones inclinadas

Variante accesible de la flexión tradicional que fortalece brazos, hombros y pecho. Utiliza una superficie elevada para aliviar la carga y facilitar la técnica, lo que la vuelve adecuada para personas con menor fuerza inicial.

- Clock Reach

Ejercicio orientado a la movilidad y al equilibrio dinámico. Consiste en apoyar el peso sobre una pierna y alcanzar distintos puntos imaginarios alrededor del cuerpo como si se tratara de las horas de un reloj.

- Puente de cadera con marcha

Movimiento que fortalece glúteos, zona lumbar e isquiotibiales al elevar la pelvis y alternar el levantamiento de cada pierna.

- Step-up

Ejercicio que replica el gesto de subir un escalón para mejorar la fuerza de piernas y glúteos, además de la coordinación y el equilibrio dinámico. Puede realizarse sobre un escalón del hogar o una plataforma baja.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Ideales para hacer en la mañana: los 5 ejercicios más recomendados para personas mayores de 60 años

Por Redacción
Mantener el ambiente limpio, sin humedad protege la vitalidad del hogar y de la salud. El verano es ideal para realizar estos tratamientos caseros.

Aproveche el verano y elimine las manchas de humedad o moho de la pared con una mezcla efectiva y duradera

Por Redacción
La postura adecuada invita a dormir mejor, pero también acompaña funciones esenciales del organismo.

El truco japones que es tendencia: la fórmula para dormir fresco y cómodo durante el verano

Por Redacción
La Pachira puede transformarse en un elemento llamativo dentro de casa que contribuya a un ambiente enriquecido.

Dónde ubicar el árbol del dinero en casa para activar la prosperidad y la riqueza

Por Lucas Vasquez