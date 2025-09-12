Por qué recomiendan no tirar las cáscaras de huevo y para qué sirven

En la mayoría de los hogares argentinos , cuando se realizan comidas con huevo , las cáscaras terminan en la basura , sin pensarlo dos veces. Sin embargo, ese gesto automático esconde un error: lo que muchos consideran un simple desecho, en realidad es un recurso natural lleno de beneficios.

Desde la limpieza hasta la cocina, las cáscaras de huevo pueden convertirse en un aliado económico , ecológico y sorprendentemente eficaz.

La cáscara está compuesta casi en su totalidad por carbonato de calcio , un mineral con propiedades abrasivas suaves, perfectas para pulir y remover manchas sin dañar las superficies.

Además, contiene pequeñas trazas de proteínas y minerales que pueden ser aprovechadas en la cocina o en el jardín. Es por eso que cada vez más personas optan por guardarlas y darles un segundo uso , en lugar de tirarlas.

Este recurso casero se suma a una tendencia creciente: reemplazar productos de limpieza cargados de químicos por soluciones naturales, más seguras y sustentables. Usar cáscaras de huevo no solo ayuda al bolsillo, sino que también reduce residuos y promueve hábitos más conscientes.

Ingredientes básicos para preparar un limpiador con cáscaras de huevo

4 o 5 cáscaras de huevo (bien lavadas y secas)

Agua tibia (opcional, según el uso)

Un mortero, procesadora o licuadora

Paño o esponja suave

Paso a paso: cómo aprovecharlas en la limpieza

Lavar y secar bien las cáscaras, este paso es clave. Eliminá los restos de clara o yema para evitar malos olores. Podés dejarlas al sol o dentro del horno apagado para que se sequen más rápido. Una vez secas, molé las cáscaras hasta obtener una textura arenosa. Si querés un polvo más fino, usá licuadora o procesadora. Usarlas como limpiador abrasivo: aplicá el polvo sobre ollas, sartenes o tazas con manchas de café. Con la ayuda de una esponja húmeda, frotá suavemente. Vas a notar que las manchas salen sin necesidad de detergentes fuertes. Para la grifería o el baño: mezclá las cáscaras molidas con un poco de agua tibia hasta formar una pasta. Extendela sobre superficies con sarro o manchas y dejá actuar unos minutos antes de frotar. Neutralizar olores: colocá un poco de polvo de cáscara dentro del tacho de basura o en recipientes que retengan olores intensos. El calcio ayuda a absorberlos y deja un ambiente más fresco. cáscara de huevo hecha polvo

El uso de la cáscara de huevo en la cocina: un plus inesperado

Además de la limpieza, las cáscaras de huevo también pueden tener un lugar en la cocina. Algunas personas las hierven durante unos minutos para esterilizarlas y luego las muelen bien finas, casi como harina. Ese polvo puede agregarse en pequeñas cantidades a sopas, salsas o licuados para enriquecerlos con calcio, un mineral clave para los huesos.

Otra opción práctica es usarlas para aclarar caldos. Al hervir cáscaras limpias en sopas caseras, los restos de clara que aún contienen actúan como clarificantes naturales, atrapando impurezas y dejando el líquido más transparente.