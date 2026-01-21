21 de enero de 2026 - 12:52

Por qué recomiendan no meterse al agua después de comer: cuánto se debe esperar realmente

La razón de la tan odiada espera post almuerzo tiene un nombre científico, que te explicamos como prevenir.

Hay razones por las que luego de comer, no se debe meter al agua.&nbsp;

Hay razones por las que luego de comer, no se debe meter al agua. 

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Con las altas temperaturas típicas del verano, la playa y la pileta se vuelven destinos habituales para refrescarse después de una comida abundante. Sin embargo, desde generaciones circula la recomendación de no meterse al agua inmediatamente después de comer, con la idea de evitar problemas mayores de salud.

Leé además

El ritual del ajo suele recomendarse en momentos de cierre de ciclos.

Qué significa tirar un diente de ajo por el inodoro

Por Lucas Vasquez
Qué significa cruzar los brazos mientras escuchás, según la psicología.

Qué significa cruzar los brazos mientras escuchás, según la psicología

Por Ignacio Alvarado

Expertos y organismos de salud señalan que en realidad no hay evidencia científica sólida que vincule directamente el acto de bañarse tras comer con un aumento significativo del riesgo de accidente acuático o la necesidad de una regla rígida de espera. No obstante, existe un fenómeno real que conviene comprender: la hidrocución.

Recomendación
Hay razones por las que luego de comer, no se debe meter al agua.

Hay razones por las que luego de comer, no se debe meter al agua.

Hidrocución: la razón por la que se debe esperar luego de comer

El llamado “corte de digestión” que muchas personas temen no es una interrupción de la digestión como tal, sino un fenómeno conocido médicamente como hidrocución. Este es un shock termodiferencial que se produce cuando el cuerpo, tras haber estado expuesto al calor o realizando actividad física, se sumerge de forma brusca en agua más fría. El cambio repentino de temperatura puede afectar el sistema cardiovascular y respiratorio, provocando mareos, náuseas o incluso pérdida de conciencia en casos extremos.

Aunque la digestión es un proceso que concentra sangre en el aparato digestivo, lo que podría producir cierta sensación de pesadez o malestar si se realiza ejercicio intenso de inmediato, el peligro real no radica en el acto de comer, sino en esta transición brusca de temperatura unido a factores como fatiga, calor corporal elevado o falta de adaptación al agua.

Recomendación
Hay razones por las que luego de comer, no se debe meter al agua.

Hay razones por las que luego de comer, no se debe meter al agua.

Cuánto tiempo recomiendan esperar después de comer

No existe un tiempo universalmente aceptado que todos deban seguir antes de bañarse tras una comida; en gran medida depende de factores individuales como la edad, la cantidad y tipo de comida ingerida, la temperatura del agua y la actividad que se planea realizar. Según recomendaciones prácticas basadas en expertos, después de una comida ligera puede ser suficiente esperar alrededor de 30 minutos antes de meterse al agua, tiempo en el que el cuerpo ha comenzado a digerir sin causar malestar notable.

Si la comida ha sido más abundante o pesada, lo ideal es considerar una espera más prolongada, de entre una y dos horas, para evitar sensaciones de pesadez y permitir que el organismo regule mejor sus funciones antes de someterse a cambios térmicos bruscos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

descubrimiento en marte tiene 3.400 millones de anos y confirma la existencia de un oceano global

Descubrimiento en Marte tiene 3.400 millones de años y confirma la existencia de un océano global

Por Cristian Reta
el error con el agua que puede matar tu romero y el truco clave para que explote de aroma

El error con el agua que puede matar tu romero y el truco clave para que explote de aroma

Por Sofía Serelli
Para la bacha de cocina, la pimienta negra se destaca como una alternativa accesible que se aplica en desagües para reducir malos olores.

El truco casero que deberías usar en las tuberías para eliminar olores e insectos en minutos

Por Redacción
Esta tendencia es una solución simple que soluciona un problema doméstico frecuente.

Pocas personas lo saben: el objeto que es tendencia por destapar las cañerías en pocos minutos

Por Lucas Vasquez