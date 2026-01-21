21 de enero de 2026 - 08:34

Qué significa cruzar los brazos mientras escuchás, según la psicología

Cruzar los brazos al escuchar es un gesto frecuente que la psicología, el lenguaje corporal y la comunicación analizan con múltiples matices.

Qué significa cruzar los brazos mientras escuchás, según la psicología.

Qué significa cruzar los brazos mientras escuchás, según la psicología.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Estos detalles no son un simple hábito sin sentido para algunas personas.

Las personas que revisan 2 veces si cerraron la puerta poseen 4 rasgos característicos, según la psicología

Por Lucas Vasquez
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas que no buscan agradar

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que no buscan agradar

Por Andrés Aguilera

En una conversación, el cuerpo suele hablar antes que las palabras. Los brazos cruzados, la postura de los hombros y la dirección de la mirada funcionan como señales silenciosas que influyen en cómo el otro interpreta nuestra actitud y nivel de interés.

image
Qu&eacute; significa cruzar los brazos mientras escuch&aacute;s, seg&uacute;n la psicolog&iacute;a.

Qué significa cruzar los brazos mientras escuchás, según la psicología.

Recién a partir de aquí, la psicología comienza a poner el foco en el significado del gesto. Distintos estudios en lenguaje corporal sostienen que cruzar los brazos puede funcionar como una barrera simbólica frente al entorno, aunque no siempre indica rechazo o cierre emocional.

Investigaciones citadas por divulgadores del comportamiento humano, como Allan Pease, explican que este gesto muchas veces aparece ante situaciones nuevas, discursos largos o contextos donde la persona necesita procesar información. En ese sentido, la comunicación no verbal acompaña al pensamiento.

No siempre es desinterés: el contexto lo cambia todo

Uno de los errores más comunes es interpretar los brazos cruzados como una señal automática de defensa. La psicología social aclara que el contexto es clave: temperatura baja, incomodidad física o simple hábito pueden provocar esta postura sin carga emocional negativa.

image
Qu&eacute; significa cruzar los brazos mientras escuch&aacute;s, seg&uacute;n la psicolog&iacute;a.

Qué significa cruzar los brazos mientras escuchás, según la psicología.

Además, especialistas en comunicación remarcan que, si el gesto se combina con contacto visual, asentimientos o preguntas, el mensaje cambia por completo. El cuerpo puede estar cerrado, pero la mente, abierta y atenta.

Qué tener en cuenta al interpretar este gesto

Desde la psicología, se recomienda observar conjuntos de señales y no un solo movimiento aislado. Brazos cruzados más mandíbula tensa y cejas fruncidas no comunican lo mismo que brazos cruzados con expresión relajada y postura flexible.

Comprender el lenguaje corporal permite mejorar la comunicación diaria, evitar malentendidos y leer mejor a quienes nos rodean. A veces, cruzar los brazos no es defensa: es simplemente una forma de escuchar concentrado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gestos mínimos y palabras habituales delatan inseguridad durante entrevistas laborales, según especialistas.

Estos gestos y palabras son los que revelan inseguridad y siempre se fijan en las entrevistas de trabajo

Por Ignacio Alvarado
las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mayor nivel educativo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera
segun la psicologia, las personas que nunca decoran su casa poseen estos 9 valores ocultos

Según la psicología, las personas que nunca decoran su casa poseen estos 9 valores ocultos

Por Sofía Serelli
Al entender lo que explica la psicología, en estos casos, permite reducir conflictos innecesarios.

La psicología detecta 5 hábitos característicos en las personas que no saludan al inicio del día

Por Lucas Vasquez