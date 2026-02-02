2 de febrero de 2026 - 06:27

Por qué poner una hoja de laurel en la heladera puede ayudar más de lo que imaginás

Un truco simple del hogar que mejora el olor de la heladera y suma bienestar sin productos químicos.

El truco del laurel mejora la limpieza, aporta bienestar y suma armonía al hogar.

El truco del laurel mejora la limpieza, aporta bienestar y suma armonía al hogar.

Por Ignacio Alvarado

Frente a esto, cada vez más personas recurren a un truco casero que no implica gastar dinero ni usar productos agresivos: colocar una hoja de laurel dentro de la heladera. Este método sencillo se transmite desde hace años y hoy vuelve a ganar protagonismo.

image
El truco del laurel mejora la limpieza, aporta bienestar y suma armonía al hogar.

El truco del laurel mejora la limpieza, aporta bienestar y suma armonía al hogar.

Aunque suele asociarse solo a la cocina, el laurel tiene propiedades naturales que lo convierten en un aliado inesperado para la limpieza y el bienestar cotidiano.

Un neutralizador natural de olores

El principal beneficio de poner una hoja de laurel en la heladera es su capacidad para absorber y neutralizar olores. A diferencia de los desodorantes industriales, no tapa los aromas: los reduce de forma progresiva y natural.

Colocada en un estante o dentro de un pequeño recipiente abierto, la hoja actúa de manera constante. Este truco del hogar resulta especialmente útil después de guardar alimentos con aromas intensos, como quesos, pescado o comidas condimentadas.

Además de combatir los malos olores, el laurel aporta una sensación general de frescura. Su aroma suave no invade el interior de la heladera, pero genera un ambiente más limpio y agradable al abrir la puerta.

image
El truco del laurel mejora la limpieza, aporta bienestar y suma armon&iacute;a al hogar.

El truco del laurel mejora la limpieza, aporta bienestar y suma armonía al hogar.

Este pequeño gesto contribuye a una percepción mayor de limpieza, algo clave para el bienestar en la cocina y para quienes buscan soluciones simples y naturales.

Un complemento para la limpieza habitual

Es importante aclarar que el laurel no reemplaza la limpieza profunda, pero sí funciona como complemento. Cambiar la hoja cada 10 o 15 días potencia su efecto y evita que pierda eficacia.

Este truco se suma a una tendencia creciente dentro del hogar: usar recursos naturales para mantener los espacios más agradables sin recurrir a químicos.

Incorporar una hoja de laurel en la heladera es un gesto mínimo, pero con impacto. No requiere esfuerzo, es económico y aprovecha un ingrediente que casi todos tienen en casa.

Por eso, cada vez más personas adoptan este truco cotidiano que mejora la limpieza, cuida el bienestar y transforma una rutina doméstica en algo más consciente.

