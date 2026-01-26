26 de enero de 2026 - 09:02

Por qué conviene guardar los broches de ropa rotos: 5 usos inesperados

Un truco de reciclaje permite reutilizar broches de ropa rotos y resolver problemas cotidianos en el hogar.

Reciclaje creativo con truco simple mejora organización y orden del hogar diariamente.

Reciclaje creativo con truco simple mejora organización y orden del hogar diariamente.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Además de ser tu bebida favorita, el café puede tener múltiples usos que facilitan tu vida.

Si tenés un pocillo de café, tenés un tesoro: 5 formas seguras de aprovecharlo en casa

Por Sofía Serelli
Antes de tener un colchón ocupando espacio en casa, estas dos ideas son un beneficio.

El colchón viejo no lo tires, tenés un tesoro en casa: los 2 usos nuevos que le dan valor

Por Lucas Vasquez

Aunque ya no cumplan su función original, muchas de sus partes siguen siendo resistentes y versátiles. Aprovecharlas no solo reduce residuos, sino que también estimula soluciones prácticas y creativas.

image
Reciclaje creativo con truco simple mejora organizaci&oacute;n y orden del hogar diariamente.

Reciclaje creativo con truco simple mejora organización y orden del hogar diariamente.

1. Sujetacables para evitar enredos

Una de las formas más simples de reutilizar broches rotos es como sujetacables. Incluso con una sola mitad, permiten mantener ordenados cargadores, auriculares o cables de electrodomésticos. Este truco mejora la organización y evita enredos molestos.

image
Reciclaje creativo con truco simple mejora organizaci&oacute;n y orden del hogar diariamente.

Reciclaje creativo con truco simple mejora organización y orden del hogar diariamente.

2. Cierre provisorio de bolsas

Los broches también funcionan como cierres para bolsas de alimentos, productos de limpieza o comida para mascotas. Aunque estén rotos, suelen conservar la presión suficiente para sellar paquetes abiertos dentro del hogar.

3. Soporte para notas y recordatorios

Colocados en la heladera o en un corcho, los broches pueden sostener listas, notas o recordatorios. Es una forma sencilla de darles una nueva función y sumar orden visual mediante reciclaje.

image
Reciclaje creativo con truco simple mejora organizaci&oacute;n y orden del hogar diariamente.

Reciclaje creativo con truco simple mejora organización y orden del hogar diariamente.

4. Ayuda para colgar objetos livianos

Con un tornillo o gancho, los broches pueden servir para colgar repasadores, trapos o bolsitas livianas. Este truco es ideal para cocinas pequeñas donde cada espacio cuenta.

5. Marcadores de envases y frascos

Otra idea útil es emplearlos como marcadores. Colocar un broche en un frasco o envase ayuda a identificar contenidos abiertos o fechas de uso, mejorando la organización del hogar.

image
Reciclaje creativo con truco simple mejora organizaci&oacute;n y orden del hogar diariamente.

Reciclaje creativo con truco simple mejora organización y orden del hogar diariamente.

Antes de desecharlos, mirar los broches de ropa rotos con otros ojos puede marcar la diferencia. Pequeños gestos de reciclaje que simplifican la vida diaria y fomentan hábitos más conscientes en casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si te sobraron palitos de sushi, tenes un tesoro: por que y como reciclarlos con esta maravillosa idea

Si te sobraron palitos de sushi, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes cascaras de sandia, tenes un tesoro: 5 maneras de aprovecharlas en casa

Si tenés cáscaras de sandía, tenés un tesoro: 5 maneras de aprovecharlas en casa

Por Andrés Aguilera
Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

No tires los frascos de perfume vacíos: 3 formas creativas de reutilizarlos en casa

Por Ignacio Alvarado
no tires los cabezales del cargador: 3 nuevos usos que nadie les da

No tires los cabezales del cargador: 3 nuevos usos que nadie les da

Por Ignacio Alvarado