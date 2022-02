¡Por fin! Nico Furtado habló por primera vez de su relación con Ester Expósito: “Estoy muy feliz”

Este jueves se viralizó un video de Nicolás Furtado hablando por primera vez sobre su relación con la actriz española Ester Expósito. El actor uruguayo trató de evitar con incomodidad responder acerca de su nuevo amorío con la protagonista de la serie Elite. “De esas cosas tan personales prefiero no hablar”. Cuando le consultaron si era feliz, Nicolás aseguró: “Sí, claro, muy feliz”.

En la alfombra roja de los premios GQ al Hombre del Año 2021, por primera vez se pudo escuchar la palabra de Nicolás Furtado sobre su relación junto a Ester Expósito. Los periodistas comenzaron consultándole acerca de su mirada sobre Madrid, donde Nico está viviendo hace un tiempo y, además fue la ciudad anfitriona de los premios. “Madrid es una ciudad que me gusta mucho. España en general me encanta y también el nivel de producción que hay es muy interesante así que por eso estoy acá”.

Ester Expósito junto a Nico Furtado y su amigo Sergio Momo.

Una periodista española fue más allá y consulto sobre lo que todos quieren saber. “¿Que tu chica sea de aquí hace que te guste mucho más la ciudad?”. Los gestos y la mirada del actor de ‘El Marginal’ cambiaron completamente y se reía de manera tensa. A lo que respondió: “Bueno, de esas cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte. Estoy feliz”.

Los cronistas no se dieron por vencidos y buscaron la vuelta para que cuente sobre su relación. La próxima consulta fue acerca de si le gustaría trabajar con Ester. “Me gustaría trabajar con la mayor cantidad de gente posible sin hacer mucho hincapié en tal o cual. Siempre es un aprendizaje con los que me toque trabajar aquí así que estoy dispuesto a aprender de todo el mundo” eludió el actor uruguayo.

Para frenar con ese tipo de preguntas, Furtado aseveró con firmeza: “De esas cosas no hablo. Yo sé que se interesan por mis sentimientos y lo agradezco porque es muy importante pero no voy a decir nada”. Pero todavía había un lugar para un ida y vuelta. “¿Qué es lo que te ha enamorado de Ester?” le consultaron esta vez a ver si largaba algún dato. Nico, ya cansado de la situación, contestó: “Las cosas personales solo en redes sociales. Hasta ahí llego, no mucho más que eso… Espero que sepan entender”.

La historia de amor con Ester

A principios de octubre de 2021, Ester Expósito, de 22 años, y Nico Furtado, de 33 años, comenzaron a mostrar fotos que sugerían su relación. La primera fue una subida por el actor uruguayo, donde se la veía a ella apoyada sobre una estación de micro y el posteo decía: “Las calles de Madrid y su gente”.

La primera pista que dieron de su relación

A pesar de que trataron de mantener la relación en secreto, las pistas de su relación fueron apareciendo. Primero, ambos subieron posteos que daban a entender que estaban juntos. El 2 de enero fueron vistos en la fiesta Bresh en Uruguay, donde varios asistentes compartieron videos de pareja en las redes sociales. Luego llegó la confirmación cuando los captaron caminando abrazados y mimosos por las calles de Madrid.