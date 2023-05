Pegó una particular calcomanía en la camioneta que maneja su esposo y generó un intenso debate en redes

Una calcomanía en el vidrio trasero de una camioneta generó un gran e intenso debate en las redes sociales. La situación ocurrió en Córdoba y el cartel, que decía “Si lo ves solo, tiene esposa. Y la chata es mía”, llamó la atención de los usuarios y se volvió viral. Además, algunos usuarios aprovecharon la situación y expresaron sus opiniones sobre el significado y el mensaje que transmite.

Luego de que la calcomanía en la camioneta se hiciera viral y generara un largo debate, despertó diferentes interpretaciones entre los usuarios de las redes sociales: algunos consideran que se trata de una iniciativa para evitar la infidelidad, mientras que otros opinan que es una actitud “tóxica” por parte de la persona responsable.

Algunos internautas consideraron que fue “un acto de bajeza humana” y otros celebraron la actitud de la mujer. Gentileza: @onlyincordoba / instagram.

La fotografía fue capturada por una automovilista y la misma se volvió viral en Facebook, a través del grupo “Only in Córdoba”. “Si tuviera esa chata, no la presto. Al hombre que se lo quede la que quiera. ¡¡Pero la chata no me la toca!!”, “Tóxica nivel Dios” y “Pobre hombre” fueron algunos de los comentarios en la red social.

