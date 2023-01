Paula Chaves reveló lo que piensa sobre la relación entre Zaira Nara y Facundo Pieres: “No son temas míos”

Zaira Nara y Facundo Pieres ya no se esconden de las cámaras y, algunos días atrás, fueron fotografiados juntos en las playas de Punta del Este. No muy lejos de los rumores y detalles, Paula Chaves dio su punto de vista sobre la supuesta relación.

Algo que no pasa desapercibido en esta polémica es que el hombre que actualmente está teniendo encuentros con la hermana de Wanda Nara es el exnovio de Paula Chaves. Por esta razón, la modelo se sinceró frente a las cámaras y habló del tema que tanto la incomoda.

Anteriormente a la revelación de las imágenes de Nara y Pieres juntos, muchos rumores giraban en torno a ellos y ponían al filo del abismo la relación de amistad de la morocha con Chaves. A pesar de esto, Zaira apostó al amor y siguió su propio camino.

Por su lado, Paula Chaves estuvo al aire en Intrusos el pasado lunes y se vio casi obligada a hablar al respecto luego de que su publicaran las fotos. Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo para qué hablé... Pero está todo más que bien, fue hace muchos años”, comentó.

Acto seguido, la esposa de Pedro Alfonso se sinceró totalmente y sumó: “Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta. Y no son temas míos, entonces como que prefiero no opinar”.

Como era de esperarse, los panelista y la conductora del programa quisieron saber más sobre la situación actual entre Zaira y Paula.

Los rumores de pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara

Ambas celebridades construyeron una gran amistad a través de los años desde que se conocieron sobre las mejores pasarelas del país. A medida que pasó el tiempo se mostraron más y más íntimas, pero un pequeño detalle podía llevarlas a la separación.

En el mes de octubre, en el programa Socios del espectáculo revelaron que Paula Chaves y Zaira Nara estaban transcurriendo uno de los peores momentos dentro de su relación y la razón era Facundo Pieres. “No me cae bien que salgas con mi ex”, fueron las palabras de la rubia hacia la morocha y, desde ese momento, nada fue igual.