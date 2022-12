Zaira Nara y Facundo Pieres, muy cerca en una fiesta en Punta del Este y alejados de Paula Chaves

El romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres parece haber dejado de ser un rumor, ya que fueron vistos muy juntos en la inauguración de HUMA Rooftop & Bar, de The Grand Hotel, en Punta del Este. La flamante pareja asistió al evento exclusivo del que también participaron figuras como Susana Giménez, Pampita, Marcelo Tinelli y el Kun Agüero, entre otros.

Pese a que negaron su relación amorosa en diferentes oportunidades, la modelo y el polista estuvieron juntos en la noche uruguaya. Tras la separación de Jacob Von Plessen, Zaira fue vinculada con el polista de élite, incluso se habló de que le fue infiel al padre de sus hijos con él.

Zaira Nara y Facundo Pieres, juntos en un exclusivo evento en Punta del Este. (Gentileza La Nación).

A esto se suma que Facundo Pieres es el ex de Paula Chaves, que es una de las mejores amigas de la hermana de Wanda Nara y la madrina de la hija mejor de la conductora y Pedro Alfonso. Esto provocó el enojo de la actriz, con quien habría roto su amistad.

Tanto a Paula como a Mery del Cerro, que Zaira se haya enamorado del ex de su amiga no cayó nada bien. En diferentes oportunidades les consultaron al respecto y ellas lo negaron, pero ya no se las vio juntas y en el único evento en el que se encontraron por temas laborales, todo fue muy tenso entre ellas.

Pese a esta situación, Zaira Nara y Pieres se mostraron juntos en Punta del Este e incluso posaron frente a las cámaras, lo que será la confirmación de su relación. Incluso, Susana Giménez les dio su “bendición” y la diva de los teléfonos definió al polista como un “bombón”.

Zaira Nara y Facundo Pieres, muy cerca en una fiesta en Punta del Este.

La modelo y el polista se mostraron juntos en Uruguay.

Zaira Nara apuesta por las transparencias

El romance de Zaira Nara y Facundo Pieres, el motivo de la pelea con Paula Chaves

Yanina Latorre confrimó en LAM (América TV) que Zaira Nara y Facundo Pieres están juntos. La modelo y el polista mantienen un romance desde hace un tiempo, lo que molestó a Paula Chaves, ya que él es su exnovio.

Es que Paula estuvo en pareja con Facundo Pieres y, si bien lleva muchos años casada con el actor y productor, Pedro Alfonso, no le gustó nada que su amiga esté de novia con su ex.

Paula Chaves y Facundo Pieres, cuando eran novios.

La panelista contó en el ciclo de América que Zaira y Pieres “están muy enamorados”. Además, aseguró que a Coldplay fueron juntos, aunque estuvieron en distintos sectores, y esa noche durmieron juntos.

Pero no fue la única noche que compartieron en el departamento de él, sino que cada vez que los hijos de la hermana de Wanda Nara se quedan con el padre, ella aprovecha para poder pasar tiempo con su pareja.