Revelaron con quién le habría sido infiel Zaira Nara a Jakob von Plessen

Hace diez días, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob von Plessen con quien estuvo casada durante ocho años. Ahora, se conoció con quién habría sido la infidelidad de la modelo.

Yanina Latorre contó en LAM (América) que Jakob Von Plessen nunca pudo perdonar la infidelidad que cometió Zaira Nara con el millonario polista Facundo Pieres, exnovio de Paula Chaves.

Zaira Nara y Jakob, cuando eran pareja (Instagram @zaira.nara)

“Él no puede perdonarla. Lo intentó, pero no pudo”, dijo la panelista. “Ella empezó a verse con el polista cuando su relación con Jakob no era clara. El vínculo duró tres meses”, explicó.

“Cuando el marido se entera, aparece la crisis. Era todo muy raro. Ella sin anillo, la fotito, en un momento se separan y Zaira continuó su vínculo con el polista”, añadió.

Facundo Pieres, polista

Facundo Pieres es el tercero en discordia entre Zaira y Jakob

Entonces, agregó Yanina sobre Pieres: “Él estaba recién separado, tiene hijos. Su exmujer estalló cuando pasó todo esto. Así como me enteré yo, lo hizo todo el mundo. Y todos los vieron porque hay fotos”.

“En el ambiente del polo se sabe todo esto. Hay una foto circulando, no es una pavada”, dijo Yanina. A lo que Julieta Kemble, casada durante 25 años con el polista Justo Saavedra, agregó un dato.

“Va a ser difícil conseguir esa foto. Él pertenece a una familia muy conservadora. Él está separado hace muy poco y tiene dos nenes chicos, de un año y medio y de cuatro”, dijo Kemble.

“Al final Jakob es como Wanda”, dijo Yanina porque según ella la empresaria tampoco pudo superar el amorío de Mauro Icardi con la China Suárez.

Jacob von Plessen habría espiado a Zaira Nara con micrófonos

Pampito reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine) que “Jakob se había enterado de la infidelidad porque había puesto un micrófono en una parte de la casa y las escuchó hablar”.

“A mí me parece que ella empezó a hacer la de ella por él, porque él se había mandado primero la macana”, dijo Pampito.

“Cuando salió lo de Mauro Icardi con China Suárez, él fue el que le hizo la gamba al futbolista, porque se habían quedado los dos solos. Y Jakob también habría salido con una chica…”, indicó Pampito.

Zaira y Wanda Nara junto a sus parejas, en París, antes de que estallara el escándalo.

“Cuando ella descubre el micrófono, se arma el quilombo”, contó. “Habrían tenido una discusión tremenda ellos dos. No lo conté en su momento, porque estaban juntos”, reveló el periodista.