La amistad de Paula Chaves y Zaira Nara habría llegado a su fin por un explosivo motivo

Lo que fue una amistad de muchísimos años entre Paula Chaves y Zaira Nara estaría atravesando un cimbronazo. Así lo aseguraron en Socios del Espectáculo, donde contaron detalles de la supuesta pelea, según Ciudad Magazine.

Desde los primeros segundos del programa, Lussich expresó: “Una pelea que tiene un escándalo. El final de la relación de la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara”.

Posteriormente, el conductor empezó su explicaciónn sobre por qué se habrían distanciado las dos modelos tras la separación de Nara de Jakob Von Plessen. “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”, haciendo referencia al deportista con quien Chaves estaba en pareja antes de conocer a Pedro Alfonso.

Paula Chaves y Facundo Pieres, cuando eran novios.

Por otra parte, el periodista de espectáculo explicó: “Paula le dijo ‘no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”.

La separación de Zaira Nara de Jakob Von Plessen, antes de distanciarse de Paula Chaves

A fines de septiembre, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen tras meses de rumores de crisis.

Zaira Nara se habría separado de Jakob, tras una infidelidad suya

“Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”, escribió la modelo en una story de Instagram.

“Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira”, cierra el mensaje en el que la modelo deja en claro que no hará comentarios al respecto a la prensa, al menos por los próximos días.

Sorpresiva declaración de Paula Chaves sobre el fin de su amistad con China Suárez

Paula Chaves sorprendió con una declaración a Socios del Espectáculo sobre el fin de su relación con la China Suárez tras el Wanda Gate.

“Siempre que ella da una nota, pobre capaz no sabe qué decir, contesta ‘me quedé con los que me importaban’ y siempre soy yo la que cae en los que no”, comentó.

Así, la modelo reflexionó y fue contundente: “Como que siempre se la liga conmigo, entonces prefiero no hablar”.

“En algún momento cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional diré cómo fue todo”, cerró sin filtros la pareja de Pedro Alfonso.

Igualmente, Chaves lanzó una fuerte frase: “Nunca fui del círculo íntimo de la China”.