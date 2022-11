Pasó Halloween y Mariah Carey ya tiene la mirada puesta en su festividad favorita: “¡Es la hora!”

La segunda mitad del año está plagada de festejos temáticos muy divertidos. En Argentina se festeja el día del niño, del estudiante, Halloween, Navidad y muchos más que no pasan desapercibidos.

Sin dudas, Mariah Carey es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial, y su forma de disfrutar las festividades es muy particular. Con Halloween en el pasado, la cantante no dudó en enfocarse en Navidad, su festejo favorito.

Mariah Carey.

En su cuenta de Instagram tiene más de 11 millones de seguidores que interactúan con todos y cada uno de sus posteos, por lo que la última publicación no pasó desapercibida.

Carey ya se prepara para Navidad y lo demostró en su última publicación que, en menos de 20 horas, ya superó el millón y medio de likes y miles de comentarios. En el clip, la cantante se transforma y pasa de ser bruja a un duende de navidad.

Mariah Carey en su último posteo.

En la primera parte del video, Mariah Carey se ejercita sobre una bicicleta fija con un particular atuendo. Un sombrero de bruja, tacos altos y un atuendo engomado fueron las prendas elegidas para simular una hechicera desde el cementerio.

Luego de que un calendario con la fecha “1 de noviembre” traspasa la pantalla, aparece la misma cantante con el clásico atuendo navideño de vestido rojo y blanco. Carey esta vez posa sobre un reno en un fondo nevado y con su cabellera rubia al viento.

Un detalle que no pasa desapercibido es el cambio de música, desde una melodía tenebrosa a la reconocida canción “All I want for Christmas is you”. El final del video llega con la frase “It´s time” y la cantante súper feliz de la llegada de esta época tan alegre.

Shakira se disfrazó y festejó Halloween como una niña

Shakira eligió para Halloween dos disfraces. El primero, que revelo que es el primero de su infancia, fue el de mujer maravilla. Mientras que luego, se vistió de un ángel.

Shakira se disfrazó para Halloween como cuando era niña.

“Las cosas que uno hace por sus hijos”, declaró.

Tras las polémicas y todo lo que sucumbe la vida de Shakira, que viene de lanzar una nueva canción, pudo disfrutar de sus hijos y de una festividad que para ella la marcó desde muy pequeña.