Mariah Carey renueva su clásico navideño con “Oh Santa”, un remix con Ariana Grande y Jennifer Hudson

“Oh I won’t ask for much this Christmas, I won’t even wish for snow”, nadie puede dejar pasar por alto estas palabras en la época más festiva del año, estribillo de la famosa canción de Mariah Carey que termina con la frase mas famosa: “All I want for Christmas... is you”.

Reproducida de forma ininterrumpida desde hace 26 años (su estreno fue en 1994), es una de los singles preferidos en esta época. Como mucha de las producciones de Mariah ha marcado un hito que todavía permanece y se escucha en cada local en época navideña, sin contar las películas que la usan y las canciones que han surgido a raíz de su éxito.

Pero finalmente, Carey decidió que era hora de renovar la letra que protagoniza la estación de Santa. Para presentar “Oh Santa” el remix, la cantante pidió la colaboración de dos de las vocalistas más impresionantes del último tiempo: Jennifer Hudson y Ariana Grande.

Anoche se estrenó el remix que seguramente se volverá protagonista de las radios en el próximo mes. Con solo horas, el video de YouTube ya tiene más de 1.7 millones de reproducciones.

“Estoy muy emocionada de compartir este especial musical verdaderamente mágico con ustedes y espero que les traiga alegría, risas y la alegría navideña que tanto necesitan”, escribió Mariah para presentar y anunciar el estreno de “Oh Santa” a sus más de 9.7 millones de seguidores.

Hudson se hizo conocida cuando grabó junto a Beyoncé la película “Dreamgirls”, sobre un grupo musical con cantantes de origen afroamericano y sus vaivenes para conseguir triunfo en el mundo de la música de los años 60.

Por su parte, Ariana ha demostrado su valía y el poder de su voz en un arduo trabajo de 8 años. Desde su renovación como artista con “Problem”, la joven de 27 años no ha hecho más que mirar hacia arriba en su ascenso y ya es catalogada como una de las mejores cantantes del siglo.