Por qué Luis Miguel y Mariah Carey terminaron su romance

Tras el estreno de la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie”, la relación entre Luis Miguel y Mariah Carey se convirtió nuevamente en uno de los principales temas de debate. Los cantantes fueron novios entre 1998 y 2001, y les encantaba mostrarse juntos frente a las cámaras. Sin embargo, una mezcla de celos, egos e infidelidad los llevó al fracaso como pareja.

En una entrevista con Oprah Winfrey, Mariah había contado cómo nació su romance: “Estábamos en Aspen, Colorado, en la Navidad pasada. Él rentó una casa ahí y yo otra, con mi familia. Porque a mí me gusta la Navidad con nieve. Los que nos rentaron las casas a él y a mí le dijeron que yo lo quería conocer, y yo ni sabía que Luis Miguel estaba ahí. Y me dijeron que él quería hacer una fiesta privada para mí. Así que fueron los que nos rentaron las casas quienes hicieron el papel de Cupidos para que nos uniéramos”.

Sin embargo, Luismi no impresionó del todo a la artista en esa primera cita. “Una pequeña parte de mí estaba intrigada. Tenía un innegable estilo apasionado”, reconoció ella en su autobiografía, “The meaning of Mariah Carey”. Pero fue el costoso regalo -un collar de Bvlgari- que el cantante le envió al día siguiente lo que la alentó a darle una oportunidad. “Pronto supe que era su estilo; era un auténtico amante latino. Él no reprimió sus demostraciones materiales de adoración. Una vez, llenó todo un jet privado con rosas rojas para sorprenderme”, reveló.

Mariah Carey y Luis Miguel, mimos en limo. (Clarín/ Archivo)

Su intenso y apasionado romance comenzó a decaer cuando mezclaron el trabajo con el amor. El tema que grabaron a dúo, tal como muestra la serie de Netflix, los llevó a una fuerte pelea. Lo mismo ocurrió cuando Carey contactó a Luis Miguel con un productor de Hollywood para protagonizar la película “El Zorro”: él terminó declinando la propuesta por un tema de agenda, y ella se enfureció.

Y claro, los celos no fueron algo menor. Mariah estaba rodando la película “Glitter” junto a un ex novio, Eric Benét. “No voy a estar esperando a que elijas entre el actor y yo”, le habría dicho el cantante, tal como refleja la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”.

Luis Miguel y Mariah Carey, la historia de amor de la tercera temporada de la serie de Netflix

Sobre la inevitable ruptura, Mariah Carey expresó en su libro, donde solo le dedicó cinco páginas a su ex: “Él había pasado por muchas cosas y perdió a su madre a una edad muy temprana (…) Hice todo lo posible para apoyarlo emocionalmente, pero estaba pasando por mi propio proceso, llegó un punto con el que ya no podía lidiar con eso. No nos ayudábamos a sanarnos. En el mejor de los casos, Luis era generoso, espontáneo y apasionado, pero en el peor, era errático y ansioso y tenía una nube oscura sobre su cabeza”.

La separación fue tan devastadora para la norteamericana que debió internarse en una clínica para recuperarse de la depresión, ya que entre otras cosas se decía que Luis Miguel le había sido infiel.

Luis Miguel, la serie

Este martes, Daisy May Queen charló con “Los Ángeles de la Mañana” sobre la vida de Luis Miguel y lo que se muestra en la serie de Netflix.

“Me sorprende porque él siempre fue muy escueto con lo que contaba de su vida pirvada. Prácticamente nunca le contó nada a nadie, ni siquiera a Marley que era su periodista favorito en la Argentina. Cada vez que un periodista iba a entrevistarlo, te decían lo que le podías preguntar y lo que no”, relató la locutora.

Diego Boneta y Luis Miguel

“Luis Miguel empezó desde muy chiquito, me acuerdo de haberlo visto con su padre en un hotel de la zona de Retiro. Era una criatura, el padre estaba con él 24/7. Desde muy pequeño está trabajando. Una persona que está dedicada a lo artístico no puede saber de economía. Él tuvo muchos managers que le birlaron mucho dinero. No creo que la pérdida de su fortuna en varias oportunidades se haya debido a malos negocios de él”, opinó Daisy sobre los problemas económicos del artista que lo motivaron a aceptar que se hiciera una serie sobre su vida.