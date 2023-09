Participó de “Los 8 escalones” para poder pagar la deuda que adeuda en el almacén: la cifra impactó a todos

El programa de “Los 8 escalones de los tres millones” además de regalar 3 millones de pesos, en las últimas ediciones agregó un departamento a estrenar. Sin embargo, también da a conocer historias reales de los concursantes. En esta oportunidad, el conductor Guido Kaczka se sorprendió por las razones de Gabriela, una participante que reveló para qué usaría el dinero en caso de ganar.

En un momento distendido entre las rondas del programa, Gabriela captó la atención del conductor y del público, ya que Kaczka le preguntó si trabajaba como manicurista y ella dijo que sí. Además, dijo que había optado por sacarse el esmalte ya que, “las uñas deben descansar”. Además, añadió de manera casual: “Fue porque venía una tras otra”.

Pero, lo que llamó la atención de todos fue el motivo real de su participación en el programa de entretenimiento: “Los 3 millones serían bueno, por ejemplo, para cancelar deudas. Del almacén debe… “, leyó el conductor. “200 mil pesos al almacén”, mencionó Gabriela, dejando perplejo a Guido. Ante su expresión de asombro, ella confirmó: “Aproximadamente, sí”.

Sin embargo, las deudas no eran su única preocupación. La joven contó una serie de situaciones que vivió recientemente. “Pero también deudas de préstamos, mucho, y encima desde julio me vienen pasando un montón de cosas, me robaron el celular a mi mamá y a mí, se rompió la tele”, dijo.

Gabriela relató un acontecimiento infortunado para ella, ya que le contó a Guido que a tan solo tres meses después de haber adquirido un nuevo celular se lo robaron en la calle. “Vino y nos manotearon el celular”, relató la participante con pesar.

Tras escuchar su testimonio, Guido, siempre atento y comprensivo, no pudo evitar mostrar su empatía ante la situación de la joven. “Ay Gabriela, Gabriela, que también sería un sueño el departamento, bueno, los premios”, expresó el conductor con sincero cariño.

