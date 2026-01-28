Para qué sirve y por qué recomiendan mezclar vinagre y azúcar en tu casa

Un truco casero está ganando terreno entre quienes buscan alternativas accesibles para ahuyentar mosquitos sin recurrir a productos químicos caros: la mezcla de vinagre con azúcar aparece como una opción simple, económica y con resultados sorprendentes, ideal para el verano y los días más húmedos cuando los insectos invaden la casa.
Qué se necesita y cómo se prepara el repelente casero
La combinación del vinagre y el azúcar genera un aroma dulce ácido que resulta irresistible para los mosquitos. La mezcla actúa como trampa porque los atrae hacia el recipiente donde quedan atrapados y no vuelven a salir.
Para poder prepararlo se deberá contar diversos ingredientes y seguir una serie de pasos para conseguir un resultado eficaz y duradero.
Ingredientes necesarios
1 taza de agua.
2 cucharadas de azúcar.
3 cucharadas de vinagre de manzana.
1 cucharada de jabón lavavajillas.
Cómo se prepara la trampa casera
Paso 1: preparar la base colocando una taza de agua en un recipiente.
Paso 2: agregar las dos cucharadas de azúcar para endulzar.
Paso 3: incorporar las tres cucharadas de vinagre de manzana.
Paso 4: añadir la cucharada de jabón lavavajillas.
Paso 5: mezclar bien hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla quede homogénea.
Paso 6: ubicar la trampa en un recipiente abierto cerca de ventanas o zonas por donde ingresan los insectos.
Paso 7: reemplazar cada 48 horas para conservar la efectividad.