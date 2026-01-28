28 de enero de 2026 - 12:23

Para qué sirve y por qué recomiendan mezclar vinagre y azúcar en tu casa

Estos dos productos que todos tienen, hacen una mezcla que sirve para aplicar todos los días en el hogar.

Este truco casero se hace con ingredientes que todos tienen.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Un truco casero está ganando terreno entre quienes buscan alternativas accesibles para ahuyentar mosquitos sin recurrir a productos químicos caros: la mezcla de vinagre con azúcar aparece como una opción simple, económica y con resultados sorprendentes, ideal para el verano y los días más húmedos cuando los insectos invaden la casa.

Qué se necesita y cómo se prepara el repelente casero

La combinación del vinagre y el azúcar genera un aroma dulce ácido que resulta irresistible para los mosquitos. La mezcla actúa como trampa porque los atrae hacia el recipiente donde quedan atrapados y no vuelven a salir.

Para poder prepararlo se deberá contar diversos ingredientes y seguir una serie de pasos para conseguir un resultado eficaz y duradero.

Truco casero
Este truco casero se hace con ingredientes que todos tienen.

Ingredientes necesarios

  • 1 taza de agua.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • 3 cucharadas de vinagre de manzana.
  • 1 cucharada de jabón lavavajillas.

Cómo se prepara la trampa casera

  • Paso 1: preparar la base colocando una taza de agua en un recipiente.
  • Paso 2: agregar las dos cucharadas de azúcar para endulzar.
  • Paso 3: incorporar las tres cucharadas de vinagre de manzana.
  • Paso 4: añadir la cucharada de jabón lavavajillas.
  • Paso 5: mezclar bien hasta que el azúcar se disuelva por completo y la mezcla quede homogénea.
  • Paso 6: ubicar la trampa en un recipiente abierto cerca de ventanas o zonas por donde ingresan los insectos.
  • Paso 7: reemplazar cada 48 horas para conservar la efectividad.
