Pan de avena sin harina y sin horno: listo en 7 minutos y con solo 3 ingredientes

Un pan express con avena que triunfa en recetas rápidas: una comida práctica con pocos ingredientes y gran aporte de nutrición, listo en solo minutos.

Pan rápido con ingredientes simples, recetas prácticas y comida equilibrada con nutrición.
Pan rápido con ingredientes simples, recetas prácticas y comida equilibrada con nutrición.

Por Ignacio Alvarado

Este pan express se volvió viral porque funciona como desayuno, merienda o acompañamiento salado. La practicidad de sus ingredientes, sumada a la textura tierna que se logra en sartén, lo posiciona como uno de los favoritos dentro de las recetas rápidas. Además, es una opción de comida ideal para quienes cuidan su nutrición diaria sin renunciar al sabor.

Pan rápido con ingredientes simples, recetas prácticas y comida equilibrada con nutrición.

Ingredientes

Para esta propuesta necesitás únicamente tres ingredientes, algo que explica por qué tantas personas la sumaron a sus recetas de todos los días. La avena aporta fibra y saciedad, lo que mejora la nutrición, mientras que la preparación en sartén convierte esta comida en una alternativa accesible, económica y lista en tiempo récord.

  • 1 taza de avena instantánea

  • 1 huevo o reemplazo vegetal

  • ½ taza de agua o leche

Esta combinación de ingredientes simples permite crear un pan rápido, ideal para quienes buscan recetas prácticas sin perder valor de nutrición. En pocos minutos, tu comida queda lista para acompañar cualquier plato.

Pan rápido con ingredientes simples, recetas prácticas y comida equilibrada con nutrición.

Paso a paso

La clave de este pan está en mezclar bien los ingredientes y respetar el tiempo de cocción. En estas recetas, la sartén reemplaza al horno sin afectar la textura final. Podés usarlo como tostada, como base para sándwiches o como parte de una comida equilibrada que aporte buena nutrición.

  • Procesá la avena hasta obtener una harina fina.

  • Mezclá con el huevo y el agua o leche hasta lograr una pasta espesa.

  • Calentá una sartén antiadherente y verté la mezcla.

  • Cociná tres minutos por lado, hasta dorar.

  • Retirá y dejá enfriar para que tome mejor consistencia.

En menos de siete minutos, esta combinación de ingredientes transforma tus recetas rápidas en una comida casera, económica y llena de nutrición, perfecta para cualquier día de la semana.

