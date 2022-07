Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico para competir en bikini fitness y habló de su polémico video

Pamela Pombo, una de las “hermanas Pombo”, reapareció en televisión y mostró su increíble cambio físico al ingresar al físicoculturismo. La exmediática hizo un cambio radical en su vida tras alejarse de los medios y ahora entrena y compite en bikini fitness.

Si bien siempre tuvo una figura exuberante, la que la llevó a estar en programas de tv, en teatros de revista y hasta en el canal para adultos Playboy, ahora decidió explotarla para competir como físicoculturista.

Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico.

Pombo visitó este jueves Nosotros a la mañana (eltrece) y habló en detalle de su nueva vida con la que transformó aún más su cuerpo.

“Entreno de lunes a lunes, cuando compito. Son dos horas y media por día. Una hora y media hago aparatos y la otra hora, aeróbico”, precisó sobre el exigido entrenamiento que realiza cuando está cerca de un certamen.

Sorprendidos al escucharla contar que come pollo y ensalada casi todos los días, le preguntaron: “¿No te pinta un vinito?”. Y su respuesta no dejó lugar a dudas. “No me gusta el alcohol, pero si la comida salada, la hamburguesa y la pizza. Son las comidas que me pido después de competir”, remarcó.

Además, en las semanas previas a la competición, toma 6 litros de agua con bajo contenido de sodio por día.

Qué dijo Pamela Pombo sobre su polémico video sin ropa y con el cuerpo súper marcado

Sobre un polémico video que compartió en su cuenta de Instagram y que disparó varios comentarios, Pombo precisó: “Vos pensá que ese video es el mismo día del torneo, dos horas antes de competir.

“Imagínate que para ese día, en ese torneo, tengo cuatro kilos menos que ahora y que se reparten en un kilo y medio menos de grasa y el resto de líquido”, agregó.

Y sobre los comentarios de los “haters” y las críticas dijo: “Los entiendo. De hecho, si me preguntas si me gusta verme así, y si bien las líneas del cuerpo son lindas por el deporte, no es un cuerpo que me guste para la vida, para todos los días. No se puede sostener tanto tiempo”, cerró con honestidad brutal.

Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico.

Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico.

Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico.

Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico.

Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico.

Pamela Pombo mostró su increíble cambio físico.