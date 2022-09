Ozuna y un picante y amoroso mensaje para Shakira en redes que desató muchas sospechas

Ozuna y Shakira fueron vistos juntos en España y sus fanáticos enloquecieron ante la posibilidad de un romance o una colaboración entre ambos, que seguramente sea esta la razón de su aceramiento. Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que el joven le dejó a la cantante en Twitter, por de más cariñoso.

Los cantantes fueron vistos en Manresa, Barcelona, y algunos videos que hicieron circular fanáticos de los artistas levantaron sospechas. Si bien está casi confirmado que grabaron una canción juntos, y ahora es un secreto a voces, pero le mensaje de Ozuna aún es extraño.

En las redes lo primero que pensaron es que “el negrito ojos claros” y la colombiana estarían en pareja, teniendo en cuenta que ella está soltera desde su escandalosa separación de Gerard Piqué. Lo que podría coincidir con el mensaje que Ozuna le dejó en Twitter: “Que hermosa eres Shakira” al que sumó el emoji de un osito de peluche.

El tweet tiene más de 96 mil “me gustas” y cientos de comentarios compartidos, en los que lanzaron diferentes teorías sobre el mensaje y el encuentro, que también circula en redes.

Ozuna y Shakira fueron vistos muy juntos.

“Van a grabar un video musical esta noche”, “Se viene hit, sí señor”, “El ozunin es un picarillo”, “El que no corre vuela eh pillin”, “Un halago, próxima colaboración entre ambos, que tiene de raro?”, “Queremos dúo”, “Canción del mundial ????”, fueron solo algunos de los comentarios en los que barajaban diferentes posibilidades.

Habrá que esperar para confirmar algunas de las posibilidades: tanto si se trata de un tema de alguno de los dos artis que invitó al otro a colaborar, si grabaron juntos la canción del mundial de Qatar 2022 o de un romance que nació en plena grabación.

Se filtraron fotos de Shakira y Gerard Piqué peleando a los gritos frente a sus hijos

Se filtraron fotos inéditas de Shakira y Gerard Piqué en las que aparecen teniendo una fuerte pelea, en presencia de sus dos hijos, Sasha y Milan.

El portal de noticias Terra dio a conocer las imágenes en las que se puede ver la discusión a gritos entre Piqué y Shakira en un yate. Según lo informado por medios españoles, el blanqueo de la relación de Gerard Piqué con Clara Chía Martí complicó las cosas aún más.

La foto de la pelea entre Shakira y Piqué

Shakira se sintió traicionada, su ex no cumplió con el pacto que tenían de no mostrarse de inmediato con otras personas.

Luego del escándalo que estalló entre Gerard Piqué y Shakira a raíz de su ruptura, de a poco se conocen más secretos de todo el proceso que derivó en la separación de la pareja.

Shakira y Piqué discutieron frente a sus hijos

El jugador del Barcelona se muestra feliz públicamente con su nueva novia, pero en las últimas horas se conoció un detalle que seguramente no le causó ninguna gracia a Piqué.

Gerard Piqué y Clara Chía Marti

Gerard Piqué