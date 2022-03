Ocho años después, Gustavo Bermúdez regresa a la televisión: ¿En qué trabaja?

A sus 57 años y después de mantenerse seis de ellos fuera de las pantallas, Gustavo Bermúdez anuncia su regreso a la televisión. El actor, conocido por protagonizar emblemáticas novelas de los ‘90 como Celeste, siempre Celeste, Antonella, Nano y Alén, Luz de luna, entre otros, decidió retomar su rol en la pantalla chica y se sumó al nuevo proyecto de Adrián Suar.

Parece que esta cávala de tomarse algunos años entre proyecto y proyecto es habitual en su vida. En 2007, después de hacer Sos mi vida, el rosarino se retiró por decisión propia para volver recién en 2014 con su protagónico en Somos familia.

El actor vuelve a la pantalla después de ocho años y admite que su incentivo fue unirse a Suar.

Ahora su regreso es con broche de oro de la mano de Suar y el colombiano Andrés Parra con su nueva serie Los Protectores, la cual estará disponible completa en Star+.

“Hace mucho tenía ganas de sumarme a una comedia y este proyecto es muy lindo, así que no fue difícil tomar la decisión”, dijo el actor en una entrevista con La Nación, revelando que esta nueva faceta de “hacer reír” era algo poco explorado pero muy ansiado por él.

La serie los coloca a este trío como tres tipos audaces, algo así como los tres mosqueteros. En el argumento de la serie de Star Original Productions, escrita y dirigida por Marcos Carnevale, los tres crean “Los Protectores S.A.”, un servicio Premium de representantes y protectores de jugadores de fútbol.

Allí, los jugadores encontrarán asesoramiento legal, apoyo emocional en todos los aspectos personales, solución a problemas inesperados y una contención que los aleja de las tentaciones.

En la ficción, los tres interpretan a asesores de jugadores de fútbol.

El regreso de Bermúdez marca un gran momento para la televisión y para su carrera, colándose entre las nuevas plataformas de streaming, algo que no estaba muy vigente en su última aparición.

Sin embargo, admitió en la entrevista que “no extrañé la tele en sí”. Y aclaró: “sino los buenos momentos, las buenas escenas, los buenos compañeros. Uno extraña no sólo el hecho de hacer una ficción sino el “con quién”, porque éste no es un trabajo individual. Hay que interactuar con todo un equipo y, sin dudas, eso es lo que más se extraña”.