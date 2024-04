Dónde ver online la serie del caso O.J. Simpson

La muerte a los 76 a√Īos de Orenthal James Simpson, m√°s conocido como O. J. Simpson, retom√≥ el inter√©s por la excelente serie que en 2016 retrat√≥ los cr√≠menes de su exesposa, Nicole Brown, y un amigo, Ronald Goldman, y el posterior juicio en su contra.

La exfigura del f√ļtbol americano, que en sus a√Īos de deportista fue destacado como uno de los mejores, atraves√≥ el llamado ‚Äújuicio del siglo‚ÄĚ con ampl√≠sima cobertura medi√°tica.

The People v. OJ Simpson: American Crime Story

O. J. Simpson evit√≥ la c√°rcel al ser declarado absuelto de las muertes por apu√Īalamiento en 1994 de su exmujer y su amigo en Los √Āngeles. Posteriormente fue encontrado responsable en un juicio civil posterior y ordenado a pagar una compensaci√≥n a las familias de las v√≠ctimas. Esta controversia marc√≥ profundamente la imagen p√ļblica de Simpson y su vida posterior.

A los 76 a√Īos, este 10 de abril, el exdeportista falleci√≥ a causa de un c√°ncer de pr√≥stata.

The People v. OJ Simpson: American Crime Story

Cómo se llama la serie de OJ Simpson

‚ÄúThe People v. O.J. Simpson: American Crime Story‚ÄĚ es una serie de televisi√≥n estadounidense que se estren√≥ originalmente en 2016. Fue creada por Scott Alexander y Larry Karaszewski, y producida por Ryan Murphy, Nina Jacobson y Brad Simpson. La serie se emiti√≥ en FX y se basa en el libro ‚ÄúThe Run of His Life: The People v. O.J. Simpson‚ÄĚ de Jeffrey Toobin.

La serie dramatiza el famoso juicio penal de O.J. Simpson por el asesinato de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ronald Goldman en 1994-1995.

Está compuesta por diez episodios y aborda no solo los aspectos legales del caso, sino también la influencia de los medios de comunicación, la política racial y los personajes involucrados.

Dónde ver la serie de OJ Simpson

‚ÄúThe People v. O.J. Simpson: American Crime Story‚ÄĚ est√° disponible para ver en la plataforma de streaming Star+ (Star Plus) en los pa√≠ses de Latinoam√©rica.

Se trata de la primera temporada de la serie antol√≥gica ‚ÄúAmerican Crime Story‚ÄĚ. De seguir adelante, la segunda temporada se centra en el asesinato de Gianni Versace, mientras que la tercera aborda el esc√°ndalo sexual de Bill Clinton.

En el papel de OJ Simpson aparece Cuba Gooding Jr.

Elenco de la serie de OJ Simpson

Sarah Paulson como Marcia Clark

Courtney B. Vance como Johnnie Cochran

Cuba Gooding Jr. como O. J. Simpson

Sterling K. Brown como Christopher Darden

John Travolta como Robert Shapiro

David Schwimmer como Robert Kardashian

Nathan Lane como F. Lee Bailey

Kenneth Choi como Lance Ito

Bruce Greenwood como Gil Garcetti

Christian Clemenson como William Hodgman

La serie aborda temas como el racismo, la discriminaci√≥n, la manipulaci√≥n medi√°tica y la percepci√≥n p√ļblica de la justicia. Examina c√≥mo estos factores influyeron en el desarrollo y el resultado del juicio.

‚ÄúThe People v. O.J. Simpson: American Crime Story‚ÄĚ recibi√≥ elogios de la cr√≠tica y gan√≥ varios premios, incluidos varios Emmy. La actuaci√≥n del elenco, la direcci√≥n y la precisi√≥n hist√≥rica fueron celebradas en particular.

