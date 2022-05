Nuevo encuentro entre la China Suárez y Rusherking, el ex de María Becerra: cena y baile en la noche porteña

Esta semana, Karina Iavícoli, panelista de ‘Socios del Espectáculo’, reveló que la China Suárez habría cenado en Madrid con Rusherking y comenzaron las especulaciones de romance. Ahora, la periodista agregó que hubo un nuevo encuentro entre la actriz y el cantante, esta vez en Buenos Aires donde fueron juntos a un boliche.

En ‘Socios del Espectáculo’, la panelista Karina Iavícoli aportó más información sobre el posible affaire entre la China Suárez y Rusherking, el ex de María Becerra. “Este romance continúa, porque anoche a las 23 horas estuvieron en un restaurante de la Costanera cenando juntos y después fueron a bolichear a Tequila”, contó.

La China en la noche porteña

Días atrás, la misma Karina había revelado la actriz se encontró con el reconocido cantante de música urbana en Madrid. “Me cuentan que el viernes pasado, La China estuvo así, acá, pegada, comiendo una hamburguesa, con Rusherking. Coincidieron de viaje, y ¡oh casualidad! ¡Nos encontramos!”, lanzó la panelista.

Rusherking tiene 21 años y la China, 30

Luego, dijo: “Es totalmente inesperado, que nunca me hubiera imaginado. Me cae mil, lo conozco. Los vieron comiendo hamburguesas muy cerca, muy cerca. No estoy diciendo que hubo beso, eh, ojo, pero sí que estaban cerquísima”.

Intercambios de la China Suárez y Rusherking en las redes

Juariu, la especialista en detectar relaciones de los famosos a través de las redes, publicó varias capturas que dan cuenta que la actriz y el cantante se siguen en Instagram y que han intercambiado algunos likes. Además, Juariu mostró que compartieron el mismo bar.

Capturas que publicó Juariu sobre la relación

También llamó la atención que la China tiene likes viejos hacia María Becerra, pero que actualmente no la sigue en Instagram. Por otro lado, Juariu descubrió que Rusher y la actriz son amigos de Thomas Raimondi, un fotógrafo y realizador audiovisual más conocido como @tomiraimon.

Las pruebas de que comparten amistad con el fotógrafo

Por qué se separaron María Becerra y Rusherking

A finales de diciembre pasado, se conoció la separación de María Becerra y Rusherking, ambos cantantes en auge en el mundo de la música urbana. A través de varios tweets con acusaciones e insultos, la cantante apuntó contra su pareja a quien acusó de mentiroso, entre otras cosas.

María Becerra y los mensajes contra Rusherking

“¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie guacho?”, “Gil de mier**, pedazo de garca”, “Me acabas de cagar el autoestima”, fueron algunos de los mensajes de la joven.

A partir de sus tweets, las versiones de infidelidad por parte del cantante crecieron en demasía. “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto” explicó Rusher.

María Becerra en Twitter.

Luego de estos posteos de su ex, María Becerra aclaró que la relación llegó a su fin: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherking y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación”. El tweet fue repetido por él.