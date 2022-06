Noelia Marzol anunció que está embarazada de una niña

Noelia Marzol anunció que el mundo de la farándula se sigue agrandando. Y es que está embarazada por segunda vez junto a Ramiro Arias. De esta manera, Donatello tendrá un hermanito menor para jugar. Con una hermosa sesión de fotos familiares, la bailarina reveló el sexo y nombre de su bebé en camino.

“Queremos confirmarles y contarles que estamos esperando una hermanita de Doni! #Alfonsina. Felicidad absoluta es lo que siento”, escribió primero la blonda con varias postales de los tres en la que desbordan de ternura y alegría.

Noelia Marzol será mamá por segunda vez

“Gracias amor @ramiroarias13 por esta hermosa familia que estamos construyendo. Lo más valioso de mi vida son y serán siempre TODOS ustedes! Jaja ya somos un montón. Los amo con mi vida entera. Allá vamos! Una nueva aventura realmente nos espera”, sumó la artista que protagoniza “Sex”, la obra de José María Muscari.

Noelia Marzol habló de su embarazo en “LAM”

Ángel de Brito estaba anunciando que Cande Ruggeri estaba en la dulce espera junto a su novio Nicolás Maccari e invitó a Marzol para revelar que también se unía al club de las famosas embarazadas.

La mamá de Dona está cursando el tercer mes de gestación y en el ciclo reveló: “Todavía no sabemos cómo es que se entera Ángel siempre porque yo me hice el test y creo que él se enteró conmigo. Donatello va a tener una hermana y se va a llamar Alfonsina”.

Confió que no la está pasando nada bien por los diferentes malestares: “Estoy pésimo, hormonal. Yo me sentí muy bien cuando esperaba a Donatello, pero este me está pagando bastante para atrás”.

“Ya cumplí los 3 meses, así que de a poco voy mejorando. Me siento con muchas náuseas, cansancio, me agarra palpitaciones y tengo cansancio, no me puedo levantar de la cama”, sumó Noelia.

Sobre los antojos comentó: “Me dan mucho asco los olores. De hecho, ya pedimos delivery porque no quiero que cocine nadie en casa. Y antojes tuve, pero son pésimos como ensalada de repollo colorado”.