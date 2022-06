Dani La Chepi será operada por una complicada anomalía

El año de Dani “La Chepi” comenzó lleno de difíciles momentos. Además de perder a su padre, fue operada por un problema renal. Como si fuese poco, unos estudios recientes le indicaron que padece de una complicada anomalía que debe ser tratada.

Tras realizarse una mamografía, los médicos vieron que tenía unas microcalcificaciones. “Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre”, comentó la influencer.

La influencer contó que los médicos no pudieron realizarle una punzión debido al tamaño de sus mamas, ya que las microcalcificaciones están cerca del pezón.

La cita quirúrgica será el próximo martes. “Me sacarán una muestra- todo no porque, si no, me dejan sin lola-, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar”, comentó.

“Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre”, dijo en relación a su próximo show. A pesar de esto, luego de vivir la muerte de su papá, “entendió que no hay más tiempo para postergar cosas”.

En una entrevista con los medios de comunicación, expresó cómo su hija se siente respecto a la separación con Javier Cordone. “Mi hija lo quiere mucho. Lo extraña. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña. Él también, pero no. Yo le digo que los adultos somos medios tontos, que hay momentos que hay que superarlos y capaz que en otro momento será. Igual ama que esté sola porque quiere que esté sola para ella”, señaló.

Algunos meses atrás, en su visita en Minuto para ganar comentó como conoció a su ex pareja en pandemia. “Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, dijo. Luego de eso, el le regaló un vino y arreglaron un plan de tomarlo juntos cuando terminara la cuarentena.

“En realidad, ella se hizo amiga de él. Y, después, se ponía en la reja y me hacía (guiño de ojo). Cerraba la ventana y me decía: ‘Tenés que tener novio, mamá’. Porque me veía cómo estaba. Pero la verdad es que se quieren mucho y eso para mí es lo más importante”, dijo.

“Yo estoy bien”, aseguró luego de expresar que las razones que tuvieron para poner punto final a la relación son íntimas y no serán dichas a los medios. En esa misma publicación en su cuenta de Instagram, agradeció a sus seguidores: “Les quiero mucho, gracias por preocuparse”.