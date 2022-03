Dani La Chepi confirmó su separación de Javier Cordone: “Yo estoy bien”

Luego de dos años de relación, Dani La Chepi manifestó que se separó de Javier Cordone, a quien conoció en el inicio de la pandemia. Los rumores habían empezado porque se dejaron de seguir en Instagram y finalmente ayer en una historia de la red social, la influencer admitió que el noviazgo terminó. ¿Los motivos? “Son parte de la intimidad” dijo La Chepi.

El romance entre Daniela Viaggimari y Javier Cordone comenzó en plena cuarentena por la pandemia del covid-19. Javier es chofer de camiones de recolección de basura y a partir de transitar por su trabajo por la puerta de la casa de la Chepi, la conoció a ella con coqueteos desde la ventana de la residencia de la influencer. “Es muy linda persona ¡Es muy fachero! ¿Sabés qué? Revoleame como una bolsa...” contó Dani en ‘Minuto para Ganar’.

Dani La Chepi y su ex novio, Javier Cordone, en 'Los Mammones'

La Chepi conoció a Javier, gracias a que él se hizo amigo de su hija

“Yo me lo chamuyé un poco. Pero él vio las historias, se ve que le dijeron que esta piba está subiendo cosas sobre vos... Porque yo le tiraba los perros a los pibes de atrás, a los que corren. Pero un día se baja el chofer y dice: ‘¡Isa!’ Siempre la excusa de la nena. Y cuando se bajó el barbijo, dije: ‘¡Uh, mirá lo que es esto! Dios existe” confesó. A los días, el chofer le llevó un vino y le dijo: “Cuando termine esta cuarentena lo tomamos”.

Además, La Chepi explicó que gracias a Isabella, su hija, se pudieron conocer. “En realidad, ella se hizo amiga de él. Y, después, se ponía en la reja y me hacía guiño de ojo. Cerraba la ventana y me decía: ‘Tenés que tener novio, mamá’. Porque me veía cómo estaba...Pero la verdad es que se quieren mucho y eso para mí es lo más importante”, decía en su momento Dani.

"La Chepi" y su hija Isa. (Instagram Dani La Chepi)

Lamentablemente, luego de dos años con momentos de felicidad y alegría mostrados en el perfil de la influencer, la pareja se separó. En una historia de Instagram, La Chepi lo confirmó así: “Las razones, qué pasó, por qué, desde cuándo y demás me parece que son parte de la intimidad”. Y agregó: “Javier y yo estamos separados, pero yo estoy bien”. Sus seguidores habían detectado que Dani no se seguía más con el chofer, pero faltaba la confirmación de la conductora de ‘El gran juego de la Oca’.